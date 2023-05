"The Little Mermaid": Το φόρεμα της Halle Bailey έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της ταινίας

Εξαιρετική επιλογή φορέματος από την Halle Bailey

Η Halle Bailey, η μικρή γοργόνα, φόρεσε το πιο on point φόρεμα στην πρεμιέρα της "The Little Mermaid". Το φόρεμα της Halle έμοιαζε με νερό που «σκάει» στο σώμα της από κάτω προς τα πάνω, θυμίζοντας την θρυλική σκηνή της ταινίας, όπου βλέπει τον πρίγκιπα Έρικ ξαπλωμένο στην παραλία.

Το φόρεμα της πρωταγωνίστριας της ταινίας ήταν από τον Valdrin Sahiti, ενώ το συνδύασε με αστραφτερά σκουλαρίκια και στα μαλλιά άφησε τις φυσικές της μπούκλες. Τα φυσικά μαλλιά της θα δούμε και στην ταινία, διότι ο χαρακτήρας της Άριελ δεν θυμίζει εμφανισιακά καθόλου την Άριελ από την ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney.