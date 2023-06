Μια «βαθιά ματιά» στη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Angelina Jolie και τον Brad Pitt

Το διάσημο πρώην ζευγάρι τρέχει στα δικαστήρια εδώ και 7 χρόνια - Τι συμβαίνει επιτέλους;

Τους είδαμε να ερωτεύονται. Να μαγεύουν με τις εμφανίσεις τους, να αποκτούν οικογένεια, να είναι ευτυχισμένοι και στη συνέχεια να ακολουθούν χωριστούς δρόμους και να μετατρέπονται σε εχθροί. Ομολογουμένως έχουμε δει πολλούς «άσχημους χωρισμούς» και δικαστικές διαμάχες ανάμεσα σε celebrities. Ο χωρισμός όμως ανάμεσα σε Angelina Jolie και Brad Pitt, ξεχωρίζει και όχι για τους σωστούς λόγους.



Τι γίνεται πίσω από αυτή τη σκληρή δικαστική διαμάχη τους, η οποία μετρά ήδη 7 χρόνια και πολλά εκατομμύρια δολάρια;



Όλα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2016, όταν το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του -ύστερα από δύο χρόνια γάμου, έντεκα χρόνια σχέσης και τέσσερα παιδιά. Κανείς όμως τότε, δεν είχε φανταστεί τα όσα ερχόντουσαν στην επιφάνεια. Ο Brad Pitt κατηγορήθηκε από την Jolie, πως υπήρξε βίαιος εξαιτίας του αλκοολισμού, ενώ έφτασε σε σημείο να θέσει σε κίνδυνο τόσο την ίδια, όσο και τα παιδιά τους, κατά τη διάρκεια πτήσης τον Σεπτέμβριο του 2016. Την επόμενη ημέρα, η Angelina αποφασίζει και τον οριστικό χωρισμό της από τον Pitt.



Πέρα από τη βίαιη συμπεριφορά του Brad Pitt, την οποία θα δούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά, έρχονται στη δημοσιότητα και πληροφορίες που αφορούν το μοίρασμα της περιουσίας τους. Όλα (και πάλι) ξεκίνησαν πολύ ρομαντικά. Και συγκεκριμένα τον Μάιο του 2008. Τότε που το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα ερωτευμένοι και περίμεναν τα πρώτα τους δίδυμα παιδιά, Knox και Vivienne. Εκείνη την άνοιξη, αποφάσισαν να αγοράσουν την έπαυλη Miraval στη Νότια Γαλλία, εκεί όπου στη συνέχεια παντρεύτηκαν το 2014.



Το κτήμα Château Miraval στο οποίο βρίσκεται και η έπαυλη που αγόρασε το ζευγάρι, είχε ιδιαίτερα συναισθηματική αξία και για τους δυο. Μετά τον γάμο τους, ο Brad Pitt χαρίζει στην σύζυγο του το 10% του μεριδίου του στην ιδιοκτησία και τις οινοποιητικές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, γίνονται ισάξιοι με 50- 50 % κατοχή ο καθένας, τόσο στην έπαυλη, όσο και στα αμπέλια, απ' όπου προέρχεται το κρασί τους.



Σύμφωνα με τον Frank Pollaro, σχεδιαστή επίπλων ο οποίος ανέλαβε και σημαντικό μέρος της διακόσμησης της έπαυλης, είπε: «Το Μiraval, όπως ονομάζεται το ακίνητο, ήταν μία ερωτική επιστολή προς τη γυναίκα του και τα παιδιά του, για να παρέχει μια όμορφη ζωή στην Jolie και τα παιδιά και να τους προστατεύσει από τις έντονες πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι celebrities».



H εξελίξεις όμως ήταν διαφορετικές. Παρά το γεγονός πως και οι δυο είχαν υποσχεθεί να μην πουλήσουν ποτέ τα αντίστοιχα μερίδιά τους, χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου, η Jolie αμφισβητεί αυτή την άποψη, ισχυριζόμενη πως ποτέ δεν συνέβη ποτέ κάποια υπόσχεση και προχωρά στην πώληση του μεριδίου της το 2021.



Αυτή ήταν και μια κίνηση που εξόργισε τον Brad. Όπως αποκαλύπτει το Vanity Fair, η διάσημη ηθοποιός έστειλε ένα email στον πρώην σύζυγο της, μιλώντας για την απόφαση της να πουλήσει το μερίδιο της. Ο λόγος, σύμφωνα με την ίδια, ήταν εν μέρει ότι το ακίνητο ήταν «μια επιχείρηση που επικεντρώνεται στο αλκοόλ», κάτι που θεωρείται ότι ήταν μία αναφορά στο διαβόητο περιστατικό που φέρεται να συνέβη στο αεροπλάνο το 2016.

Σχετικά με το περιστατικό αυτό, η Angelina Jolie αποκάλυψε πως Brad ήταν μεθυσμένος και επιτέθηκε σε δύο από τα παιδιά τους, την ώρα που γυρνούσαν αεροπορικώς από την Γαλλία, στις ΗΠΑ. Μέσα στο ιδιωτικό τζετ της οικογένειας, ο Pitt επιχείρησε να «πνίξει» ένα από τα παιδιά τους, ενώ στην συνέχεια φέρεται να «χτύπησε ένα άλλο στο πρόσωπο» πριν χύσει πάνω της και στα υπόλοιπα παιδιά κρασί.



«Ακόμη και τώρα είναι αδύνατο να το γράψω αυτό χωρίς να κλάψω», έγραφε η Jolie στο email που γνωστοποιούσε την απόφαση της να πουλήσει το μερίδιο της σε Ρώσο δισεκατομμυριούχο και ανταγωνιστή. «Πάνω απ' όλα, είναι το μέρος όπου φέραμε τα δίδυμα στο σπίτι (μετά τη γέννησή τους) και εκεί όπου παντρευτήκαμε με μια πλάκα στη μνήμη της μητέρας μου. Ένα μέρος όπου νόμιζα ότι θα γεράσω. Αλλά είναι επίσης το μέρος που σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της οικογένειάς μας», συμπλήρωνε η ηθοποιός στο γράμμα. «Το Miraval για μένα πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2016» είπε αναφερόμενη στην ημερομηνία του περιστατικού στο ιδιωτικό τζετ. «Και όλα όσα έχω δει τα τελευταία χρόνια το επιβεβαίωσαν δυστυχώς» κατέληξε η ηθοποιός.

Το μοίρασμα της περιουσίας, αλλά και η προσπάθεια του Brad Pitt να εξαγοράσει το μερίδιο της Jolie πριν το πουλήσει, έκαναν αυτή τη δικαστική διαμάχη ακόμη πιο έντονη. Η κόντρα ανάμεσα τους απογειώθηκε όταν η ηθοποιός πούλησε τη Nouvel, την εταιρεία που ελέγχει τις μετοχές του Miraval, στην Tenute del Mondo και στο τμήμα του ομίλου Stoli, που ασχολείται με τα κρασιά και ελέγχεται από Ρώσο δισεκατομμυριούχο. Το ποσό της εξαγοράς ήταν στα 67 εκατ. δολ.



Ο Pitt ήταν διατεθειμένος να αγοράσει το μερίδιο για 54,5 εκατ. δολάρια. Μόλις έγινε η εξαγορά, ο Pitt ένιωσε προδομένος και είδε την πώληση ως αντίποινα για την πρόσφατη νομική του νίκη στην επιμέλεια των παιδιών. Ο δικαστής John Ouderkirk του είχε αναθέσει την κοινή επιμέλεια των ανήλικων παιδιών του ζευγαριού ενώ η Jolie αγωνιζόταν για την αποκλειστική επιμέλεια με ελεγχόμενες επισκέψεις από τον Brad Pitt.



«Δεν είναι τυχαίο ότι πούλησε το μερίδιό της από το Miraval σε «αντίπαλο» και μέρος του οικογενειακού σπιτιού σε έναν άγνωστο, αμέσως μετά την δικαστική απόφαση που έδινε στον Brad Pitt, 50-50 στην επιμέλεια των παιδιών», ανέφερε πηγή στο Vanity Fair.

Έναν χρόνο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2022, ο διάσημος ηθοποιός κατέθεσε μήνυση κατά της πρώην συζύγου του, και της εταιρείας διαχείρισης του οινοποιείου καθώς επίσης των νέων ιδιοκτητών των μετοχών του Miraval, υποστηρίζοντας ότι η Angelina «δεν είχε συνεισφέρει τίποτα στην επιτυχία του Miraval».

