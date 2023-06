Michelle και Βarack Obama: Ερωτευμένοι στην Ακρόπολη - Στην Ελλάδα για τις διακοπές τους

Μετά την Αντίπαρο, την Πάρο και την Σίφνο, το πρώην Προεδρικό ζεύγος συνεχίζει τις επισκέψεις του στο κέντρο της Αθήνας

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Barack Obama επισκέπτεται την Ελλάδα και αποφάσισε να φέρει μαζί του, και την σύζυγο του Michelle, αλλά και τις δυο κόρες τους, Malia 24 ετών και Sasha, 22. Η διάσημη οικογένεια βρέθηκε αρχικά στην Πάρο, όπου φιλοξενήθηκε από τους ηθοποιούς Rita Wilson και Tom Hanks.

Οι δυο Χολιγουντιανοί ηθοποιοί επισκέπτονται κάθε χρόνο το εξοχικό τους στην Πάρο και μαζί με την οικογένεια Obama, επισκέφθηκαν και άλλα ελληνικά νησιά, όπως η Αντίπαρος και η Σίφνος. Από εχθές όμως, το πρώην Προεδρικό ζεύγος βρίσκεται στην Αθήνα, για μια σημαντική ομιλία και συνάντηση με τον οργανισμό «Obama Leaders in Greece».

Φτάνοντας στο κέντρο της πόλης, η πρώτη στάση ήταν στον βράχο της Ακρόπολης, όπου είδαν από κοντά τον Παρθενώνα και συνέχισαν με ξενάγηση στο μουσείο. Και ενώ οι διακοπές του πρώην Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα έχουν ήδη αποσπάσει το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ, έρχονται και μερικά ακόμη τρυφερά στιγμιότυπα από την επίσκεψη τους που κλέβουν τις εντυπώσεις - μπορείτε να δείτε εδώ τις εικόνες.

Συγκεκριμένα ο φωτογραφικός φακός, εντόπισε την Michelle και τον Barack να ανεβαίνουν τα σκαλιά για τον ιερό βράχο της Ακρόπολης και σε ένα από αυτά τα στιγμιότυπα ο Βarack αγγίζει τρυφερά την σύζυγο του και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Η τρυφερή και παιχνιδιάρικη διάθεση αποτυπώνεται στον φακό και τα σχόλια για τον (ακόμη φλογερό) έρωτα του ζευγαριού γίνονται όλο και πιο έντονα.

