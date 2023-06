Ο Τομ Κρουζ λέει να δεις την Barbie και τον Oppenheimer στο σινεμά. Εντάξει, Τομ

Αν και η νέα του ταινία «Mission: Impossible — Dead Reckoning, Part One» θα κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες στους κινηματογράφους, ο διάσημος ηθοποιός προτρέπει τους θαυμαστές του να αγοράσουν εισιτήρια για τον «ανταγωνισμό», συμπεριλαμβανομένων της «Barbie» και του «Oppenheimer».

Ο Τομ Κρουζ φαίνεται πως θέλει πραγματικά να δούμε στα σινεμά το «Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου», την «Barbie» και το «Oppenheimer». Παρά το γεγονός πως το δικό του blockbuster, «Mission: Impossible — Dead Reckoning, Part One», θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ο Αμερικανός σταρ προτρέπει τους φαν να “τσεκάρουν” τον καλοκαιρινό κινηματογραφικό ανταγωνισμό.

This summer is full of amazing movies to see in theaters.



Congratulations, Harrison Ford, on 40 years of Indy and one of the most iconic characters in history.



I love a double feature, and it doesn't get more explosive (or more pink) than one with Oppenheimer and Barbie. pic.twitter.com/udWHHj4fAe