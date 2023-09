Μπίλι Άιλις: «Έχω κάνει τόσο κόσμο να νιώσει καλά, τώρα ήρθε η σειρά μου»

Μία απίστευτη φωτογράφιση, μία ειλικρινής συνέντευξη, μία 21χρονη πιο ώριμη από πολλούς

Εσύ, τι είχες κάνει στα 21 σου; Η Μπίλι Άιλις, πάντως, που τώρα βρίσκεται σε αυτήν την ηλικία, έχει κερδίσει 7 Γκράμι. Την ξέρεις για τη μουσική της, για το εκκεντρικό της στυλ, την αδιαφορία της απέναντι στα μίντια - που τα κάνει να ασχολούνται περισσότερο μαζί της - και την άνεση με την οποία μιλά για πολύ προσωπικά θέματα.

Μόλις χθες, φωτογραφήθηκε για το Allure και, έτσι απλά καταπληκτική, έβγαλε προς τα έξω μία ακόμη πιο αληθινή πλευρά της.

CHO GI-SEOK/Allure

Η Μπαλί Άιλις έχει κάνει σοβαρή δουλειά με τον εαυτό της. «Σκέφτομαι από πριν όλα όσα μπορούν να με πληγώσουν», είπε. «Επειδή όταν τα ξέρεις όλα, μπορείς να τα ελέγξεις. Και όταν ξέρεις κάτι, μπορείς να γίνεις καλά. Τότε, είμαι ανίκητη! Αλλά αυτό που έχω μάθει, είναι ότι ο χρόνος περνά και εξακολουθώ να έχω τις πληγές μου».

«Δεν χρειάζεται να διώχνεις τον πόνο μακριά, για να τον ξεπεράσεις. Το έκανα, και δεν θέλω να το ξανακάνω».

Βάζει πάνω από όλα τον εαυτό της. Αισθάνεται υπέροχα όταν βγαίνει από το ντους, βάζει τις κρέμες της και μυρίζει όμορφα. Βλέπει σειρές όπως το The Office για να ηρεμεί. Κι όταν είναι στα χειρότερά της, αυτή είαι η ρουτίνα της. Προσπαθεί, όπως είχε πει στο Getting Older, να «συγκροτεί τον εαυτό της και να δίνει προτεραιότητα στην προσωπική της ευχαρίστηση». Δεν το έκανε όταν έγραψε το κομμάτι -το κάνει τώρα, ωστόσο.

«Το είπα πριν από τρία χρόνια και το ξέχασα. Οπότε ήρθε η ώρα. Κι έχω κάνει τόσο κόσμο να νιώσει καλά, που τώρα μου αξίζει κι εμένα να νιώσω καλά».

Τα τραγούδια της γίνονται viral στο TikTok. Με το What Was I Made For, πολλές γυναίκες κάνουν βίντεο και μοιράζονται τα σκοτάδια τους. Βλέποντάς τα, βλέπεις την πατριαρχία και την επανάσταση εναντίον της. Βλέπεις ιστορίες αγάπης, τραγωδίες, ήττες και νίκες, μάχες που κερδίθηκαν με δυσκολία, εξόδους από κακοποιητικές σχέσεις και ωδές προς τις νεαποκτηθείσες ζωές. Κι η φωνή της Μπίλι Άιλις, τα κάνει ακόμη πιο ανατριχιαστικά.

CHO GI-SEOK/Allure

«Είναι τρελό», λέει. Όπως τρελό είναι και το βάρος του να επηρεάζεις τόσον κόσμο με την τέχνη σου. Κάνει καλά; Δεν κάνει καλά; Αναρωτιέται ποτέ; Θέλει να χαθεί; «Συνέχεια», απαντά σε όλα.

«Γίνομαι καλύτερα, αλλά δεν είμαι και τόσο καλά, για να είμαι ειλικρινής. Εδώ και λίγο καιρό. Την περισσότερη ώρα, έχω βαριά συναισθήματα. Όταν το σκέφτομαι υπερβολικά, το πώς δεν μπορώ να ξαναπάρω ποτέ πίσω την ιδιωτικότητα μου - αυτό αρκεί για να με κάνει να θέλω να κάνω τρελά πράγματα. Αλλά δεν πρέπει να το αφήνεις να σε τρώει».

Η Μπίλι Άιλις είναι δυνατή, τώρα πια. Πάντα ήταν, αλλά τώρα το βλέπει και της αρέσει ο άνθρωπος που έχει γίνει. «Όσο σκέφτομαι το ότι είμαι ο εαυτός μου, τόσο καλύτερη είναι η ζωή μου. Όσο είμαι ο εαυτός μου, τόσο καλύτερη γίνεται», εξήγησε. Έμαθε από νωρίς ότι δεν μπορείς να αποφασίσεις τι άνθρωπος είσαι, γιατί όλα είναι ρευστά. Έμαθε να προσαρμόζεται και να βιώνει τα πάντα: το φως, το σκοτάδι, τη χαρά, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό. Και ετοιμάζεται για τα καλύτερα που έρχονται.