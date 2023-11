9+1 πράγματα που δεν ξέρεις για τον Ράιν Γκόσλινγκ που έχει γενέθλια 

Συνήθειες, στιγμές, αποκαλύψεις και σταθμοί από τη ζωή του

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ, ένας από τους πιο cool και hot -ε, ψέματα δεν μπορώ να πω- τύπους του πλανήτη έχει τα γενέθλιά του. Συγκριμένα είδε το πρώτο φως σαν σήμερα το 1980.

Παρακάτω θα δεις και θα μάθεις δέκα πράγματα που σου έχω συγκεντρώσει από τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και σήμερα.

Για να μπει στο πετσί του ρόλου του ως Noah στο "The Notebook", κατασκεύασε μόνος του ένα ξύλινο τραπέζι κουζίνας το οποίο φυσικά εμφανίζεται και σε πολλά πλάνα της ταινίας.

Θα μπορούσε να είχε γίνει το 6ο μέλος του συγκροτήματος Backstreet Boys αλλά είπε όχι στην πρόταση γιατί πίστευε πως δεν θα είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό.

Για να προσεγγίσει καλύτερα τον ήρωά του στο "La La Land" έβλεπε κάθε εβδομάδα την ταινία

"Singin’ in the rain".

Πριν έντεκα χρόνια έσωσε τη συγγραφέα, Laurie Penny πριν τη χτυπήσει διερχόμενο ταξί στην 6η λεωφόρο στη Νέα Υόρκη.

Είναι ο ιδιοκτήτης ενός Μαροκινού εστιατορίου στο Beverly Hills.

Στο Λύκειο είχε δύο παρατσούκλια: Opi και Trouble -δηλαδή "καλό παιδί" και "μπελάς".

Έχει μεγάλη εμμονή, όπως έχει πει σε συνέντευξή του με τη Disney. Του αρέσει να πηγαίνει μόνος του, να έχει στα ακουστικά τις αγαπημένες του μουσικές και να παρατηρεί τον κόσμο.

Στο "La La Land" έπαιζε πιάνο. Τα κατάφερε τέλεια ύστερα από εντατικά μαθήματα τριών μηνών. Ναί, ήταν ο ίδιος ο Ράιαν Γκόσλινγκ που χτυπούσε τα πλήκτρα. “Δεν έκανα κάτι σπουδαίο. Δεν έχουμε ιδέα τί μπορούμε να καταφέρουμε με την εξάσκηση. Μπορούμε να μάθουμε τα πάντα σε τρεις μήνες”, δήλωσε σε συνέντευξή του.

Ήταν ζευγάρι με την Σάντρα Μπούλοκ για ένα χρόνο, από το 2002 έως το 2003.

Έχει το συγκρότημα Dead Man’s Bones. Στις 25 Δεκεμβρίου του 2008 κυκλοφόρησε το πρώτο music video και free download για το τραγούδι “In The Room Where You Sleep” και στις 4 Απριλίου του 2009 το δεύτερο για το “Name In Stone”. Τότε μάλιστα βγήκε και το ομότιτλο άλμπουμ με τη βοήθεια της χορωδίας παιδιών του Silverlake Conservatory of Music και την δισκογραφική ANTI- records.

Χρόνια Πολλά, Ράιαν