Απάτησε ο Μέσι την Αντονέλα μετά από 15 χρόνια γάμου; Η δημοσιογράφος που φημολογείται ότι μπήκε ανάμεσά τους

Τι απάντησε όταν την ρώτησαν αν ο ποδοσφαιριστής είναι ερωτευμένος μαζί της;

Τα δημοσιεύματα στην περίπτωση αυτή διαδέχονται το ένα το άλλο με κινηματογραφική ταχύτητα. Τι είναι αλήθεια και τι όχι ο χρόνος θα δείξει.

Γιατί ως γνωστόν τίποτα δεν μένει κρυφό για πολύ καιρό, ιδιαίτερα στον χώρο της showbiz.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το τελευταίο διάστημα ο άσος του ποδοσφαίρου, Λιονέλ Μέσι πρωταγωνιστεί στα sites και στις συζητήσεις λόγω προβλημάτων στο γάμο του με την Αντονέλα.

Σαν να μην έφτανε αυτό ήρθε να προστεθεί στην ιστορία και μια είδηση της Directo do Miolo που λέει πως ο ποδοσφαιριστής απάτησε τη σύζυγό του με μια δημοσιογράφο και πως οι δυο τους όχι απλά σκέφτονται το διαζύγιο αλλά το βλέπουν ως μονόδρομο, απλά θέλουν να το κάνουν ήρεμα και χωρίς προστριβές για χάρη των παιδιών τους.

O casamento de Lionel Messi e Antonella Roccuzzo estaria passar por uma crise. De acordo com a imprensa argentina, Sofía Martinez, responsável pela cobertura da Seleção da Argentina, é apontada como suposta amante do melhor do mundo.👀 pic.twitter.com/m8RPrjTjxS