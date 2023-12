Η περιουσία της Τέιλορ Σουίφτ μεγαλώνει (κι άλλο) - Θα κερδίσει πάνω από 100 εκ. δολ. από το Spotify το 2023

Με κινηματογραφική ταχύτητα, λες και παρακολουθούμε blockbuster της Παραμυθούπολης του Χόλιγουντ

Αχ αυτή η Τέιλορ Σουίφτ και η περιουσία της που μεγαλώνει καθημερινά με κινηματογραφική ταχύτητα, λες και παρακολουθούμε με ανοιχτό το στόμα κάποιο blockbuster της Παραμυθούπολης του Χόλιγουντ.

Τι εννοούμε; Η τραγουδίστρια πρόκειται να κερδίσει περισσότερα από 100 εκ. δολ. μόνο από το Spotify το 2023, αφού από την αρχή του έτους έχει επιτύχει 26,1 δισεκατομμύρια streams, σύμφωνα με το Variety.

Μέχρι τώρα -τον Νοέμβριο- έχει βάλει στην... τσέπη της περίπου 104 εκ, δολ. και αν τα streams της συνεχίσουν να ανεβαίνουν σταθερά -εννοείται πως θα ανέβουν κι άλλο- μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη θα μπορούσε να μεγαλώσει τις καταθέσεις της περισσότερα από 130 εκ. δολ. από τη streaming πλατφόρμα.

Την προηγούμενη Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, το Spotify αποκάλυψε ότι η ποπ σταρ ήταν ο κορυφαίος καλλιτέχνης παγκοσμίως.

Επίσης οι επιτυχίες της, «Cruel Summer» και «Anti-Hero» μπήκαν επίσης στη λίστα με τα 10 κορυφαία τραγούδια παγκοσμίως και τέλος το άλμπουμ της, «Lover» κατέλαβε την έβδομη θέση για τη χρονιά.

