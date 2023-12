Ο Μάθιου Πέρι έβαζε κορίτσια από εφαρμογή γνωριμιών να του φέρνουν χάπια και φάρμακα στο σπίτι

Αποκάλυψη από το στενό περιβάλλον του ηθοποιού

Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι, μας συγκλόνισε όλους. Δεν ήταν απλά ένας ηθοποιός που πρωταγωνιστούσε σε μια σειρά, ήταν μέλος της παρέας μας, φίλος μας αγαπημένος που μπορεί να μην είχαμε live επαφή αλλά μαθαίναμε για τη ζωή του μέσα από τη μικρή οθόνη.

Γελούσαμε με τα αστεία του, στενοχωριόμασταν με τα προβλήματά του και θέλαμε πάντα το καλύτερο για εκείνον, ακόμα και όταν διαβάζαμε για τον εθισμό του στις ναρκωτικές ουσίες και τα παυσίπονα πιστεύαμε ότι στο τέλος θα τα καταφέρει.

Τα πράγματα όμως πήγαν διαφορετικά. Η εξάρτησή του ήταν τόσο δυνατή που ακόμα και όταν βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό ή παρακολούθηση από τη νοσηλευτική του ομάδα, είχε πάντα πρόσβαση σε αυτά.

Όπως αναφέρει πηγή από το περιβάλλον του στη DailyMail, ο ηθοποιός γνώριζε κοπέλες μέσου του app, Raya και τους ζητούσε να τον «προμηθεύσουν» με Oxycontin, ένα ισχυρό οπιοειδές παυσίπονο, στο οποίο ήταν εθισμένος.

