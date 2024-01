Νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα ο ηθοποιός, Κρίστιαν Όλιβερ και οι δυο του κόρες

Η τελευταία ανάρτησή του

Ο Αμερικανός ηθοποιός, Κρίστιαν Όλιβερ - γνωστός από τις συμμετοχές του στο Speed Racer, το Valkyrie και τη σειρά Indiana Jones- βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με τις δύο ανήλικες κόρες του, Μαντίτα και Άννικ.

Hollywood actor Christian Oliver, 51, who appeared in Speed Racer is revealed as victim of Caribbean plane crash that also killed his daughters aged 10 and 12 and pilot https://t.co/XryDTRYgsH pic.twitter.com/cklN15yHbd — Daily Mail Online (@MailOnline) January 5, 2024

Συγκεκριμένα το ιδιωτικό αεροπλάνο, όπου είχαν επιβιβαστεί, έκανε βουτιά με τη μύτη και συνετρίβη στα νερά, ανοιχτά της Bequia, που ανήκει στο Σεν Βίνσεντ, ένα νησί της Καραϊβίκης -νεκρός βρέθηκε και ο πιλότος του αεροπλάνου, Ρόμπερτ Σατς.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, οι τρεις τους έφτασαν στην Καραϊβική στις 26 Δεκεμβρίου θέλοντας να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και να περάσουν μερικές ημέρες χαλάρωσης.

Μέχρι αυτή την ώρα τα αίτια της συντριβής του αεροπλάνου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η τελευταία του ανάρτηση στα social media

Τρεις ημέρες πριν από την τραγωδία, ο ηθοποιός είχε κάνει την τελευταία του ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram, ανεβάζοντας την παρακάτω φωτογραφία με τη λεζάντα: «Αφήστε την αγάπη να κυριαρχήσει. Εύχομαι σε όλους σας τα καλύτερα για το 2024»

Ο Κρίστιαν Όλιβερ γεννήθηκε στη Γερμανία, ήταν 51 ετών άρχισε να μονοπωλεί τα φώτα της δημοσιότητας με την παρουσία του στη σειρά, Saved by the Bell: The New Class -σίγουρα έχεις δει κάποιο επεισόδιο- ενώ έχει εμφανιστεί και ως χαρακτήρας στο βιντεοπαιχνίδι Medal of Honor: Above and Beyond.

Τέλος θα... εμφανιστεί στην ταινία Forever Hold Your Peace, της οποίας ήταν επίσης παραγωγός. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα γύρισε τις τελευταίες σκηνές στις 20 Δεκεμβρίου, λίγο πριν το ταξίδι με τις κόρες του.