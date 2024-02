Η Τέιλορ Σουίφτ δωρίζει 100.000 δολάρια στην οικογένεια της γυναίκας που σκοτώθηκε στους εορτασμούς για το Super Bowl

Η Λίζα Λόπεζ-Γκαλβάν έχασε τη ζωή της στους μαζικούς πυροβολισμούς της Τετάρτης 14 Φεβρουαρίου

Η Τέιλορ Σουίφτ δώρισε 100.000 δολάρια στην οικογένεια της Λίζα Λόπεζ-Γκάλβαν. Πρόκειται για τη μητέρα δύο παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια των μαζικών πυροβολισμών της Τετάρτης 14 Φεβρουαρίου, στην παρέλαση των Kansas City Chiefs για τη νίκη στο Super Bowl.

Την Παρασκευή, η τραγουδίστρια έκανε δύο ξεχωριστές δωρεές ύψους 50.000 δολαρίων στη σελίδα «GoFundMe» που έχει δημιουργηθεί για να βοηθήσει την οικογένειά της.

Η τραγουδίστρια έγραψε χαρακτηριστικά: «Στέλνω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου και τα συλλυπητήριά μου στον απόηχο της καταστροφικής σας απώλειας. Με αγάπη, Τέιλορ Σουίφτ», στην ενότητα «Words of Support» της σελίδας μέχρι το πρωί της Παρασκευής 16 Φεβρουαρίου είχε λάβει δωρεές συνολικού ύψους άνω των 180.000 δολαρίων.

Η Λόπεζ-Γκαλβάν πέθανε κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης μετά από τραύμα από σφαίρα στην κοιλιά της.

Το βιογραφικό της στη σελίδα GoFundMe - με τίτλο «Elizabeth Lopez-Galvan Memorial» - την περιγράφει ως «μια καταπληκτική μητέρα, σύζυγο, κόρη, αδελφή, θεία, ξαδέλφη και φίλη για τόσους πολλούς».

