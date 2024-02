Πέθανε, σε ηλικία 76 ετών, ο κωμικός Ρίτσαρντ Λιούις

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Ρίτσαρντ Λιούις ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον

Έφυγε από τη ζωή την Τρίτη το βράδυ, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, ο Αμερικανός ηθοποιός, Ρίτσαρντ Λιούις. Ο stand-up κωμικός ήταν 76 ετών, και ο λόγος θανάτου του ήταν καρδιακή προσβολή.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Ρίτσαρντ Λιούις ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον και αποσύρθηκε από την κωμωδία stand-up. Πρόσφατα, όμως, εμφανίστηκε στης 12η σεζόν του «Curb Your Enthusiasm», που προβάλλεται αυτή τη στιγμή στο HBO. Όπως σημειώνει το Variety, το 2021 ο ηθοποιός ανακοίνωσε ότι δεν θα εμφανιζόταν στην 11η σεζόν του «Curb», ώστε να αναρρώσει από τρεις χειρουργικές επεμβάσεις. Ωστόσο, εξέπληξε τους τηλεθεατές επιστρέφοντας στο πλατό για ένα επεισόδιο της 11ης σεζόν, λέγοντας: «Όταν μπήκα μέσα και χειροκρότησαν, ένιωσα σαν ένα εκατομμύριο δολάρια. Στον Λάρι που δεν αρέσει να αγκαλιάζεται, με αγκάλιασε και μου είπε πόσο χαρούμενος ήταν αφού γυρίσαμε τη σκηνή μας».

Η καριέρα του

Ο Λιούις, ο οποίος πρωταγωνιστούσε – μεταξύ άλλων, στο πλευρό το Λάρι Ντέιβιντ στο «Curb Your Enthusiasm», ήταν γνωστός για το αυτοσαρκαστικό στιλ κωμωδίας του. Το ντεμπούτο του ως ηθοποιός στην οθόνη, το έκανε στην ταινία «Diary of a Young Comic» του 1979, αλλά έγινε περισσότερο γνωστός στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 με εμφανίσεις στο «The Tonight Show» και στο «Late Show With David Letterman».

Το 1989, απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κωμική σειρά του ABC «Anything but Love», μαζί με την Τζέιμι Λι Κέρτις ως συνάδελφοι σε ένα περιοδικό του Σικάγο που ερωτεύονται. Η σειρά διήρκεσε 56 επεισόδια σε τέσσερις σεζόν πριν τελειώσει το 1992. Άλλοι κινηματογραφικοί ρόλοι του ηθοποιού, περιλαμβάνουν την κωμωδία του 1993 «Robin Hood: Men in Tights», το δράμα του 1995 «Leaving Las Vegas» και τη rom-com «Hugo Pool» του 1997. Στο «Drunks», επίσης, έπαιξε έναν μαχόμενο αλκοολικό και τοξικομανή.

Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο κωμικός είχε μιλήσει για τον δικό του αγώνα με τον εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, καθώς και τη «μάχη» του με την κατάθλιψη και τις κρίσεις πανικού. Ο Λιούις ήταν πρώην χρήστης κοκαΐνης και κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, και δήλωσε πως η απόφασή του να απεξαρτηθεί ήρθε λόγω του θανάτου του Τζον Κάντι, το 1994.