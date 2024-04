Αντζελίνα Τζολί: Κατηγορεί τον Μπραντ Πιτ για σωματική κακοποίηση κατά τη διάρκεια του γάμου τους

Η Αντζελίνα Τζολί υποστηρίζει ότι κακοποιήθηκε σωματικά από τον Μπραντ Πιτ πριν από τον χωρισμό τους

Μπορεί ο Μπρατ Πιτ να παραιτήθηκε από τη δικαστική διαμάχη του με την Αντζελίνα Τζολί όσον αφορά στο θέμα της επιμέλειας των παιδιών τους - όσα είναι ακόμα ανήλικα - ωστόσο οι μηνύσεις και οι αγωγές συνεχίζονται, με το πρώην ζευγάρι να λύνει της διαφορές του δικαστικά.

Στο πλαίσιο αυτής της διαμάχης, η Αντζελίνα Τζολί αναφέρει στην κατάθεσή της πως υπέστη σωματική κακοποίηση από τον Μπραντ Πιτ πριν από τον χωρισμό τους, το 2016. Η ηθοποιός αποφάσισε να ζητήσει τότε διαζύγιο και να εγκαταλείψει τον πρώην σύζυγό της, μετά την επίθεση στα παιδιά τους κατά τη διάρκεια πτήσης τους από τη Γαλλία στο Λος Άντζελες.

Στις 4 Απριλίου, η νομική ομάδα της ηθοποιού κατέθεσε αγωγή, ζητώντας να δημοσιοποιηθούν συνομιλίες τους που αποδεικνύουν ότι ο Μπραντ Πιτ δεν θα άφηνε την Αντζελίνα Τζολί να του πουλήσει το μερίδιό της στο γαλλικό οινοποιείο τους, εκτός και αν συμφωνούσε σε μια πιο επαχθή και εκτεταμένη συμφωνία.

