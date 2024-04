Ο Άνταμ Κλείτον των U2 παίρνει διαζύγιο μετά από 10 χρόνια γάμου

Ο Άνταμ Κλείτον και η Μαριάνα Τεϊξέιρα ντε Καρβάλιο έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί

Ο Άνταμ Κλείτον και η Μαριάνα Τεϊξέιρα ντε Καρβάλιο ανακοίνωσαν ότι παίρνουν διαζύγιο μετά από δέκα χρόνια γάμου και την απόκτηση μιας κόρης. Εκπρόσωπος του ζευγαριού αποκάλυψε την είδηση του χωρισμού τους στη «Sunday World».

Ο μπασίστας του συγκροτήματος U2 και η δικηγόρος παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2013 στο Δουβλίνο, μετά από τέσσερα έτη σχέσης, και λίγα χρόνια αργότερα ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Άλμπα, η οποία σήμερα είναι έξι ετών. Η μικρή γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2017, όπως ανακοίνωσε το ζευγάρι μέσω μιας επίσημης δήλωσης.

Ο εκπρόσωπος του ζευγαριού μετέφερε για τον χωρισμό του στη σχετική ανακοίνωση: «Μετά από περισσότερα από 10 χρόνια γάμου, ο μουσικός Άνταμ Κλέιτον και η δικηγόρος Μαριάνα Τεϊξέιρα ντε Καρβάλιο χώρισαν φιλικά. Και οι δύο θα συνεχίσουν να συμμετέχουν πλήρως στη φροντίδα της κόρης τους και ζητούν να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή της οικογένειας».

