Η Νίκι Μινάζ συνελήφθη στο Άμστερνταμ για κατοχή ναρκωτικών - Ακυρώθηκε η συναυλία της

Οι Αρχές βρήκαν στις αποασκευές της μαριχουάνα και παρά την αποφυλάκισή της, δεν κατάφερε να φτάσει εγκαίρως στο Μάντσεστερ

Την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε η συναυλία της Νίκι Μινάζ στην αρένα Co-op Live του Μάντσεστερ, γιατί λίγες ώρες νωρίτεερα συνελήφθη στην Ολλανδία.

Το όλο σκηνικό έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ με την κατηγορία της κατοχής «μαλακών» ναρκωτικών.

Η τραγουδίστρια λίγες ώρες αγότερα ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές της αφού τελικά προσγειώθηκε στο Μάντσεστερ το βράδυ του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα δημοσίευσε το εξής μήνυμα στο X: «Σας ευχαριστώ όλους που προσευχηθήκατε για μένα σήμερα. Να είστε ευλογημένοι. Παρακαλώ παρακαλώ δεχθείτε τη βαθύτατη και ειλικρινή μου συγγνώμη».

Σύμφωνα με το Skynews, η ολλανδική αστυνομία ανέφερε το εξής: «η Νίκι Μινάζ αφέθηκε ελεύθερη λίγο πριν τις 9 το βράδυ, αλλά θα πρέπει να πληρώσει ένα άγνωστο πρόστιμο για παράνομη εξαγωγή μαλακών ναρκωτικών από την Ολλανδία σε άλλη χώρα».

Αν και αποφυλακίστηκε, δεν κατάφερε να φτάσει εγκαίρως στο Μάντσεστερ, προκαλώντας την οργή των 20.000 θαυμαστών της που έμαθαν τα δυσάρεστα νέα κυριολεκτικά λίγες ώρες πριν ξεκινήσει.

Παρόλα αυτά η συναυλία θα μεταφερθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία με τους υπεύθυνους να ανακοινώνουν τα εξής: «Τα εισιτήρια θα παραμείνουν έγκυρα για την παράσταση που θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατό. Παρά τις καλύτερες προσπάθειες της Nicki να πραγματοποιηθεί το αποψινό σόου, τα γεγονότα σήμερα το έχουν καταστήσει αδύνατο. Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι από την ταλαιπωρία».

Η Αμερικανίδα ράπερ μάλιστα δημοσίευσε επίσης μια σειρά από μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία δήλωνε η ίδια ότι βρέθηκε πάνω της μικροποσότητα μαριχουάνας.

