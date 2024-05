Μπραντ Πιτ: Το ένα παιδί του απομακρύνεται μετά το άλλο - Η Σιλό έγινε 18 και έκανε αίτηση να αλλάξει το επίθετό της

Η Σιλό Πιτ επέλεξε την ημέρα των γενεθλίων της να υποβάλει αίτηση για να αλλάξει το επίθετό της σε Τζολί

Η σχέση του Μπραντ Πιτ με τα παιδιά του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως προβληματική και έντονη, αφού το ένα μετά το άλλο όχι μόνο αρνούνται να έχουν την οποιαδήποτε επαφή μαζί του, αλλά επιθυμούν να αλλάξουν το επίθετό τους, ώστε να διακόψουν κάθε σύνδεση και κάθε δίαυλο επικοινωνίας με τον διάσημο ηθοποιό.

Ο Μπραντ Πιτ μπορεί σε επαγγελματικό επίπεδο να τα κατάφερε θεσπέσια, καθώς αποτελεί έναν από τους διασημότερους και πιο επιτυχημένους ηθοποιούς του πλανήτη, όμως σε προσωπικό επίπεδο τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως όταν έγιναν γονείς για πρώτη φορά με την Αντζελίνα Τζολί, θα αποτύγχανε σε αυτόν τον ρόλο, ο οποίος αποτελεί τον σημαντικότερο και πιο ουσιαστικό για έναν άνθρωπο σε αυτή τη ζωή.

Κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου με την Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ είχε επιθετική συμπεριφορά προς τα παιδιά του και, όπως αποκαλύπτουν επίσημα έγγραφα με μαρτυρίες, τους προκαλούσε φόβο, ένταση και έκανε τις συνθήκες διαβίωσης ανυπόφορες. Η κίνηση της ηθοποιού να πάρει διαζύγιο, όλα δείχνουν πως ανακούφισε και χαροποίησε ιδιαίτερα τα έξι παιδιά τους, τα οποία δεν έχουν φύγει ποτέ από το πλευρό της.

