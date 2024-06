Η Τέιλορ Χιλ μιλά για την αποβολή της: «Ήμουν συντετριμμένη, ένιωθα ότι με πρόδωσε ο ίδιος μου ο εαυτός»

«Πήρα τον σύζυγό μου τηλέφωνο και κλαίγαμε μαζί», περιγράφει η Τέιλορ Χιλ

Η Τέιλορ Χιλ μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε πριν από τρία χρόνια, όταν είχε μια αποτυχημένη εγκυμοσύνη. Όσο ξαφνικά ήρθε αυτό το μωρό στη ζωή της τόσο ξαφνικά κλήθηκε να το αποχαιρετήσει, γεγονός που την πλήγωσε βαθιά.

Το πανέμορφο μοντέλο της Victoria’s Secret αποκάλυψε στο podcast «On Purpose With Jay Shetty», ότι στα 25 της έμεινε ξαφνικά έγκυος κι ενώ ένιωσε έτοιμη να κρατήσει αυτό το μωρό στην αγκαλιά της και να το μεγαλώσει μαζί με τον άνδρα της, η ζωή είχε άλλα σχέδια. Όπως εξήγησε, έμεινε έγκυος ενώ φορούσε σπιράλ, βιώνοντας ένα μεγάλο σοκ. Όταν η χαρά και η προσμονή αντικατέστησαν αυτό το σοκ και την έκπληξη, τότε άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της κύησης.

«Ήταν μια πραγματικά πολύ περίεργη κατάσταση. Είχα σπιράλ, όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος. Δεν είναι ότι προσπαθούσα να κάνω παιδί. Ήμουν αρραβωνιασμένη ακόμα με τον άντρα μου. Δεν σχεδιάζαμε να κάνουμε οικογένεια, δεν το κατάλαβα καν πώς έγινε», ανέφερε η Τέιλορ Χιλ στην εξομολόγησή της.

