Ντρου Μπάριμορ: «Ήμουν το πιο ανασφαλές άτομο. Προτιμούσα να είμαι συνεχώς έξω και να πίνω για να ξεφύγω»

Αποκάλυψε τους λόγους που την έκαναν να στραφεί στο αλκοόλ, στο παρελθόν

Η Ντρου Μπάριμορ σε πρόσφατη συνέντευξή της, με μεγάλη ειλικρίνεια παραδέχτηκε πόσο ανασφαλής ήταν στο παρελθόν, ενώ εξήγησε πως έφτασε να πίνει συνεχώς αλκοόλ για να μπορέσει να... αλλάξει την πραγματικότητα που ζούσε και δεν της άρεσε καθόλου, να ηρεμήσει και να σταματήσει να σκέφτεται.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δήλωσε στην Sunday Telegraph: «Ήμουν το πιο ανασφαλές άτομο που γνώρισα ποτέ, για αυτό προτιμούσα να είμαι συνεχώς έξω και να πίνω, για να ξεφύγω από τον εαυτό μου».

