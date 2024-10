Ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ θέλουν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Όσα υποστηρίζει πηγή από το περιβάλλον τους για το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ που είναι εδώ και λίγο καιρό μαζί

Ο Χιου Τζάκμαν και η επίσης ηθοποιός, Σάτον Φόστερ είναι εδώ και λίγο καιρό ζευγάρι και επιθυμία τους είναι να κρατήσουν τη σχέση τους ιδιωτική, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο σταρ του Χόλιγουντ είναι και πάλι ερωτευμένος, μετά το διαζύγιό του από την Ντεμπόρα Λι Φέρνες τον Σεπτέμβριο του 2023, μετά από 27 χρόνια γάμου.

«Είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε σχεδόν τρεις δεκαετίες μαζί ως αντρόγυνο σε έναν υπέροχο, αγαπημένο γάμο. Το ταξίδι μας τώρα αλλάζει και αποφασίσαμε να χωρίσουμε για να επιδιώξουμε την ατομική μας ανάπτυξη», ανέφερε η κοινή ανακοίνωσή τους.

Sutton Foster, Hugh Jackman keep relationship private, but ‘spend all of their free time together’: sources https://t.co/22FS6hMbk9 pic.twitter.com/jjolJzzy54

Στο ίδιο... μήκος κύματος και η Σάτον Φόστερ, η οποία κατέθεσε επίσης αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της και σεναριογράφο, Τεν Γκρίφιν λίγες ημέρες πριν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας της Νέας Υόρκης.

Οι δυο τους πρωταγωνίστησαν στο «The Music Man» στο Μπρόντγουεϊ το 2022 και σύμφωνα με άτομα του περιβάλλοντός τους αμέσως υπήρξε μια μεγάλη έλξη, ήρθαν πολύ κοντά και αποφάσισαν να κάνουν τα πάντα για να είναι στο εξής μαζί.

Hugh Jackman is 'in love' with Broadway co-star Sutton Foster a year after divorce - as she go splits from her husband https://t.co/xTND9tRdHW pic.twitter.com/ofZHPseLAz