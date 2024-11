Ο Έλον Μασκ αποκάλεσε την Cardi B μαριονέτα κι εκείνη αντέδρασε: «Δεν ξέρεις τίποτα για την αμερικανική πάλη»

Ο Έλον Μάσκ «τα έβαλε» με την Cardi B, μετά την υποστήριξή της στην Κάμαλα Χάρις

Καθώς βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από τις αμερικανικές εκλογές και η αγωνία για την Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ έχει «χτυπήσει» κόκκινο, ο Έλον Μασκ εναντιώθηκε στην Cardi B. Ο λόγος; Μα προφανώς ότι υποστήριξε δημόσια την υποψήφια πρόεδρο της Αμερικής και αντίπαλό του.

Η τραγουδίστρια προστέθηκε στη λίστα των celebrities που στηρίζουν ανοιχτά την Κάμαλα Χάρις για τις αυριανές εκλογές, αδειάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό φαίνεται πως δεν άρεσε καθόλου στον Έλον Μασκ, όπως επιβεβαιώνει το γεγονός ότι μπήκε στο στόχαστρό του.

Another puppet who can’t even talk without being fed the words. The Kamala campaign has no authenticity or true empathy. https://t.co/gwbZBKIAk8

Ειδικότερα, ο πολυεκατομμυριούχος ανήρτησε στα social media ένα βίντεο από ομιλία της Cardi B κατά την οποία εκείνη δεν μπορούσε να διατυπώσει ορθά το κείμενό της, παρά το γεγονός ότι οι λέξεις υπήρχαν γραμμένες μπροστά της. Ο Έλον Μάσκ άσκησε αρνητική κριτική, εκθέτοντάς τη δημόσια: «Άλλη μια μαριονέτα που δεν μπορεί να μιλήσει χωρίς να την "ταΐζουν" τις λέξεις».

Η Cardi B ενημερώθηκε για το σχόλιο του Έλον Μασκ και δεν άργησε να πάρει θέση, κάνοντας μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Twitter/X. Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως ήταν νευρική, είχε άγχος, ενώ τόνισε πως περίμενε από το κοινό να δείξει υπομονή, καθώς ήταν μια στιγμή που περίμενε για καιρό.

I’m not a puppet Elon.. I’m a daughter of two immigrant parents that had to work their ass off to provide for me! I’m a product of welfare, I’m a product of section 8, I’m a product of poverty and I’m a product of what happens when the system is set up against you….But you don’t… https://t.co/BBYQ2O0KYJ