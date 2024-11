Νέα μήνυση για τον Κάνιε Γουέστ: Μοντέλο τον κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση σε γυρίσματα βίντεο κλιπ

Στρέφεται νομικά και κατά της Universal Music Group, την οποία κατηγορεί για αδράνεια

Νέες κατηγορίες σε βάρος του Κάνιε Γουέστ έρχονται στο φως, καθώς το μοντέλο και πρώην διαγωνιζόμενη του America’s Next Top Model, Τζένιφερ Αν, καταθέτει μήνυση εναντίον του.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται, ο ράπερ την παρενόχλησε και την κακοποίησε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων μουσικού βίντεο κλιπ το 2010, αφήνοντάς τη συναισθηματικά και σωματικά τραυματισμένη.

Η Τζένιφερ Αν περιγράφει ότι η παρενόχληση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το remix του τραγουδιού "In for the Kill" του συγκροτήματος La Roux, στο ιστορικό ξενοδοχείο Chelsea της Νέας Υόρκης.

Παρά την παρουσία της Κίνγκα Μπούρζα -είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία- ο Γουέστ φέρεται να ανέλαβε τον έλεγχο της παραγωγής, εισάγοντας τα δικά του «δημιουργικά» στοιχεία.

Το μοντέλο κατέθεσε ότι ο Γουέστ ζήτησε συγκεκριμένα την παρουσία της λέγοντας: «Δώστε μου την Ασιάτισσα», κάτι που την έκανε να αισθανθεί άβολα.

Όταν εκείνη του επισήμανε ότι φορούσε μόνο εσώρουχα, ο ράπερ απάντησε προκλητικά: «Γι’ αυτό σε διάλεξα».

Η Αν ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια μιας σκηνής στον καναπέ, ο Γουέστ ξεπέρασε κάθε όριο. Την έπιασε από το λαιμό και την έπνιξε με τα δύο χέρια, ενώ φέρεται να κάλυψε το πρόσωπό της και να προχώρησε σε ανάρμοστες κινήσεις, μιμούμενος σεξουαλικές πράξεις.

Η Τζένιφερ Αν δηλώνει ότι το περιστατικό την άφησε με μόνιμα τραύματα. Στη μήνυσή της αναφέρει ότι ένιωσε πανικό, εξευτελισμό και απόλυτη ταπείνωση, ενώ πάλεψε για να ανακτήσει την αναπνοή και τις αισθήσεις της.

Όπως εξηγεί, τα συναισθηματικά της τραύματα συνεχίζουν να επηρεάζουν την ποιότητα ζωής της μέχρι και σήμερα.

Η Αν στρέφεται νομικά όχι μόνο κατά του Γουέστ αλλά και της Universal Music Group, την οποία κατηγορεί για αδράνεια.

Ισχυρίζεται ότι η εταιρεία δεν προχώρησε σε έρευνα ή ενέργειες για να περιορίσει τη συμπεριφορά του, επειδή τον θεωρούσε οικονομικά κερδοφόρο.

Η μήνυση που κατατέθηκε την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, περιλαμβάνει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση, και παραβίαση νόμων της Νέας Υόρκης.

Η ενάγουσα ζητά χρηματική αποζημίωση για τον πόνο και τις συνέπειες που έχει βιώσει.

