H Έιμι Άνταμς μιλά για την “άλλη πλευρά” της μητρότητας: “Δεν θέλεις να σε δουν να κλαις, οπότε κλαις κρυφά”

Η Έιμι Άνταμς μιλάει ανοιχτά - πια - για τις δυσκολίες της μητρότητας

Η Έιμι Άνταμς είναι πλέον ειλικρινής με τον εαυτό της, αλλά και τον περίγυρο όσον αφορά στη μητρότητα. Με αφορμή τη νέα ταινία της με τίτλο «Nightbitch», η οποία φωτίζει τα δύσκολα κομμάτια αυτής της περιόδου ήδη από τις πρώτες ημέρες με το μωρό, η ηθοποιός μοιράστηκε τη δική της προσωπική ιστορία σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «People».

Η Έιμι Άνταμς εστίασε στην «άλλη πλευρά της μητρότητας», αυτή που κυριαρχεί πίσω από τις κλειστές πόρτες και είπε αλήθειες, που όλες οι μητέρες έχουν βιώσει και συνεπώς, γνωρίζουν ακριβώς τα συναισθήματα. Όση χαρά κι αν περιλαμβάνει το να γίνεσαι μαμά, είναι αδύνατον να αγνοήσεις τις δυσκολίες και τα εμπόδια.

Amy Adams Opens Up About 'Closet Crying' and Struggles as a New Mom: 'Wanting So Badly to Be Good at Everything' (Exclusive) https://t.co/QfSBtoGuY9

