Το περιβάλλον της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανησυχεί για τη συμπεριφορά της στα social media - Αν συνεχίσει έτσι δεν θα ξαναμπεί στη μουσική βιομηχανία

Οι πρόσφατες κινήσεις της έχουν προβληματίσει τα κοντινά της πρόσωπα

Η ζωή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιάζει με roller coaster και για ακόμα μια φορά βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής.

Οι πρόσφατες κινήσεις και δηλώσεις της έχουν προκαλέσει ανησυχία στα κοντινά της πρόσωπα, αφήνοντας ερωτήματα για το μέλλον της στη μουσική σκηνή.

Insiders fear Britney Spears will struggle to have a music comeback as concerns rise over online behavior https://t.co/jw4D5McaNs pic.twitter.com/1vhdLqeghM

— Page Six (@PageSix) December 8, 2024