Δεν είναι μόνο η Duffy: Οι διάσημοι που έπεσαν θύματα απαγωγής και επέζησαν

Για ορισμένους δεν γνωρίζαμε καν την ιστορία τους

Οι περισσότεροι από εμάς, όταν πρόκειται για διάσημους που έπεσαν θύματα απαγωγής, σκεφτόμαστε την περίπτωση της Duffy. Της τραγουδίστριας που εξαφανίστηκε από προσώπου γης για δέκα χρόνια, χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτα, μέχρι που η ίδια αποκάλυψε τι της συνέβη. Δεν είναι σαφώς η μοναδική περίπτωση.

Υπάρχουν και άλλοι διάσημοι που έχουν μιλήσει στο παρελθόν για την τρομακτική τους εμπειρία ή κι αν δεν μίλησαν, η ιστορία τους κυκλοφόρησε στα μίντια. Ποιοι είναι αυτοί; Διάβασε παρακάτω.

Οι διάσημοι που έπεσαν θύματα απαγωγής

Τζέσικα Άλμπα

Splash / Xavier Collin

Ήταν 14 ετών, όταν η Τζέσικα Άλμπα έπεσε θύμα απαγωγής, από έναν δράστη που δεν εντοπίστηκε ποτέ. Αν και η ηθοποιός δεν μιλάει ποτέ δημόσια για το περιστατικό, ορισμένες λεπτομέρειες είχαν γίνει γνωστές τότε. Την εποχή εκείνη, η Άλμπα συμμετείχε στην ταινία Flipper. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, δέχθηκε περίεργες τηλεφωνικές κλήσεις. Λίγο αργότερα, εξαφανίστηκε. Για περίπου 14 ώρες την αναζητούσαν, μέχρι που βρέθηκε στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, δεμένη και με τα μάτια κλειστά. Η ίδια είχε υποστεί και δεν ήταν σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, εξού και η υπόθεση έκλεισε λίγο αργότερα. Καθόλου τυχαίο που η Τζέσικα Άλμπα διατηρεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κάθε τι της προσωπικής της ζωής.

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς

Splash / Brett D. Cove

Ο τηλεοπτικός Doctor Strange είχε πέσει θύμα απαγωγής το 2004, στη Νότια Αφρική. Για την τρομακτική εμπειρία του, είχε μιλήσει στο podcast WTF του Μαρκ Μαρόν. Όπως είχε αναφέρει, ο ίδιος και δύο συμπρωταγωνιστές του από τη σειρά «To The Ends of the Earth», επέστρεφαν αργά τη νύχτα στην τοποθεσία που γίνοταν τα γυρίσματα. Υπήρχε νευρικότητα μιας και οδηγούσαν σε αδόμητο δρόμο. Για κακή τους τύχη τους έπιασε λάστιχο. Ενώ το είχαν αλλάξει και θα συνέχιζαν την πορεία τους, κάποιοι άνδρες πετάχτηκαν από τους θάμνους, απειλώντας τους με όπλο. Τους έδεσαν τα χέρια με τα κορδόνια των παπουτσιών τους και τους έριξαν στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Οι δράστες οδήγησαν μέχρι την κοντινότερη τράπεζα, η οποία ήταν δύο ώρες μακριά, για να κάνουν ανάληψη χρημάτων από τις χρεωστικές τους κάρτες. Μόλις το έκαναν έφυγαν με τα χρήματα τους και ο Κάμπερμπατς και οι συνεργάτες του κατάφεραν να καλέσουν βοήθεια.

Duffy

SPLASH via Ideal Image

Η Duffy ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό της και η καριέρα σημείωνε ανοδική πορεία, μέχρι που η ίδια εξαφανίστηκε εντελώς ξαφνικά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2020, η Ουαλή τραγουδίστρια εμφανίστηκε ξανά, κάνοντας μία ανάρτηση 3.600 λέξεων, γνωστοποιώντας τον γολγοθά που είχε βιώσει. Μεταξύ των όσων είχε γράψει, η Duffy είπε πως «με νάρκωσε σε ένα εστιατόριο και συνέχιζε να το κάνει για τέσσερις εβδομάδες. Με μετέφερε σε μια ξένη χώρα, με κλείδωσε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και επέστρεφε και με βίαζε». Η τραγουδίστρια δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του απαγωγέα και κακοποιήτη της.

Κίμ Καρντάσιαν

Splash by Ideal Image

Το 2016, η Κιμ Καρντάσιαν βρισκόταν σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Παρίσι, όταν έπεσε θύμα απαγωγής. Δύο άντρες της χτύπησαν την πόρτα, φορώντας στολές αστυνομικών, όπως είχε αναφέρει στη συνέντευξη της στον Ντέιβιντ Λέτερμαν. Την έδεσαν με πλαστικά καλώδια και της πέρασαν ταινία στα μάτια, στο στόμα και στα πόδια. Οι άντρες της πήραν το δαχτυλίδι των 4 εκατομμυρίων δολαρίων, με το οποίο της είχε κάνει πρόταση γάμου ο Κάνιε Γουέστ, καθώς και και δύο διαμαντένια βραχιόλια Cartier και ένα χρυσό Rolex. Συνολικά, περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια σε κοσμήματα εκλάπησαν. Μία πηγή αργότερα δήλωσε πως η Κιμ κατάφερε να ελευθερωθεί και να ζητήσει βοήθεια. Για την επίθεση και τη ληστεία κατηγορήθηκαν 12 άτομα, με έναν εξ αυτών να γράφει αργότερα βιβλίο για το περιστατικό, που τιτλοφορήθηκε ως «J’ai Séquestré Kim Kardashian» (Απήγαγα την Κιμ Καρντάσιαν).

Τζάστιν Λονγκ

Splash

Το 2019, ο Τζάστιν Λονγκ αποκάλυψε στο podcast Armchair Expert, πως είχε ναρκωθεί και είχε πέσει θύμα απαγωγής, το 2008, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Youth In Revolt, στο Μίσιγκαν. Ήταν αναγνωρίσιμο πρόσωπο, καθώς εκείνη την εποχή διατηρούσε δεσμό με την Ντρου Μπάριμορ. Όπως εξήγησε, δύο άντρες τον πλησίασαν σε ένα μπαρ και του πρότειναν να πάνε σε ένα καζίνο. Στην πορεία, τον έπεισαν να κάνει χρήση μαριχουάνας, αλλά ο Λονγκ πίστευε πως στην πραγματικότητα ήταν έναν παραισθησιογόνο. Είπε, επίσης, πως οι άντρες συζητούσαν να τραβήξουν βίντεο με αυτόν και αστειεύονταν ότι θα το έστελναν στο TMZ. Τότε τον κυρίευσε πανικός και αποφάσισε να πηδήξει από το αυτοκίνητο, τραυματίζοντας το πόδι του. Ο ηθοποιός δεν πήγε ποτέ στην αστυνομία για να καταγγείλει το περιστατικό.

Φρανκ Σινάτρα Τζούνιορ

Getty Images / NY Daily News

Όταν ο γιος του Φρανκ Σινάτρα ήταν 19 ετών, έπεσε θύμα απαγωγής, ενόσω βρισκόταν στο ξενοδοχείο Harrah’s Lake Tahoe, στη Νεβάδα. Για δύο ημέρες παρέμεινε αιχμάλωτος των απαγωγεών, που ζητούσαν λύτρα ύψους 240.000 δολαρίων. Ο Φρανκ Σινάτρα συμφώνησε να πληρώσει και έτσι ο γιος του επέστρεψε σώος και αβλαβής. Για την απαγωγή κατηγορήθηκαν τρεις άνδρες. Ο επικεφαλής ήταν ο Μπάρι Κίναν, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια, αλλά κρατήθηκε στη φυλακή μόλις τέσσερα χρόνια, αφού κρίθηκε πως αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Τζέρεμι Λόντον

Getty Images / Maury Phillips

Το 2010, ο Τζέρεμι Λόντον, γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές της δεκαετίας του '90 «Party of Five» και «7th Heaven», άλλαζε λάστιχο στο Παλμ Σπρινγκς, όταν κάποιοι άντρες σταμάτησαν, υποτίθεται για να τον βοηθήσουν. Με την απειλή όπλου όμως, τον ανάγκασαν να οδηγήσει για 12 ώρες και να πάρει μέχρι και ναρκωτικά. Να σημειωθεί πως εκείνη την εποχή, ο ηθοποιός προσπαθούσε να απεξαρτηθεί. Τελικά, τον εγκατέλειψαν, παίρνοντας μαζί το αυτοκίνητό του. Όταν ο ίδιος μοιράστηκε το περιστατικό στη μητέρα και στον αδερφό του, εκείνοι δεν τον πίστεψαν. Όπως όλοι, για την ακρίβεια. Ωστόσο, η δικαίωση ήρθε έναν χρόνο αργότερα, όταν ένας από τους απαγωγείς του, συνελήφθη και ομολόγησε την ενοχή του.

Καρίνα Λάου

Splash by Jeff Top Photo Corp

Η ηθοποιός και σύζυγος του Τόνι Λιούνγκ, Καρίνα Λάου, έπεσε θύμα απαγωγής το 1990. Μάλιστα, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα υπέστη φρικτή κακοποίηση. Καθώς οδηγούσε προς το σπίτι του ηθοποιού, Έρικ Τσανγκ, η αντιλήφθηκε ότι την ακολουθούσαν. Εντελώς ανήσυχη, αύξησε ταχύτητα, αλλά χτύπησε σε φράγμα. Τρία άτομα που επέβαιναν στο άλλο αυτοκίνητο, την πλησίασαν και την έβγαλαν βίαια, παίρνοντας την μαζί τους. Τρεις ώρες αργότερα, εμφανίστηκε ξανά. Το 2002, το περιοδικό Eastweek, κυκλοφόρησε topless φωτογραφία της από όταν την κρατούσαν αιχμάλωτη, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί ο αρχισυντάκτης με ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή.

Παραλίγο θύμα απαγωγής η Βικτόρια Μπέκαμ

Splash / Xavier Collin

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Guardian, το 2002, πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν για σχέδιο απαγωγής της Βικτόρια Μπέκαμ. Ο στόχος ήταν να κρατηθεί η ίδια και, αν χρειαζόταν, και τα παιδιά της, Μπρούκλιν και Ρομέο, με σκοπό να ζητήσουν χρήματα. Ωστόσο, οι ρεπόρτερ από την News of the World ανακάλυψαν το σχέδιο της εγκληματικής συμμορίας και ενημέρωσαν την αστυνομία. Η οικογένεια έμεινε ασφαλής.