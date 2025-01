Ο Τζάστιν Μπαλντόνι ζητά από την Μπλέικ Λάιβλι 400 εκατ. δολάρια μέσω αγωγής - Ναι, καλά διάβασες

Πινγκ πονγκ με αγωγές και μηνύσεις φαίνεται πως «παίζουν» ο Τζάστιν Μπαλντόνι και η Μπλέικ Λάιβλι

Μία «κόντρα» δίχως τέλος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Τζάστιν Μπαλντόνι και την Μπλέικ Λάιβλι - τους πρωταγωνιστές της ταινίας «It ends with us» - οι οποίοι φαίνεται πως θα ήταν προτιμότερο να μην είχαν δουλέψει ποτέ μαζί. Τα «επεισόδια» της διαμάχης τους έχουν κάνει περισσότερο ντόρο στο Χόλιγουντ ακόμα και από την ίδια ταινία, αφού οι μηνύσεις και οι αγωγές δίνουν και παίρνουν.

Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικές εβδομάδες, όταν η Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε επίσημα μήνυση κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι, κατηγορώντας τον ότι της προκάλεσε «ψυχικό πόνο» και «σοβαρή συναισθηματική δυσφορία». Η ηθοποιός είχε αναφέρει - πριν προβεί στη μήνυση - πως ο συμπρωταγωνιστής της την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά, αλλά και πως είχε ανάρμοστη συμπεριφορά, εμποδίζοντας τη συνεργασία τους.

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι, λοιπόν, περνάει στην αντεπίθεση, αφού κατέθεσε αγωγή εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, ζητώντας τους 400 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, ναι, τόσα. Οι δικηγόροι του ηθοποιού κατέθεσαν τη μήνυση στις 16 Ιανουαρίου στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, αναφέροντας πως ο πελάτης τους υπέστη συκοφαντική δυσφήμιση. Παράλληλα, ο Τζάστιν Μπαλντόνι στράφηκε κατά της εκπροσώπου των δημοσίων σχέσεων του ζευγαριού, Λέσλι Σλόαν.

«Αυτή η αγωγή βασίζεται σε ένα συντριπτικό πλήθος αποδεικτικών στοιχείων που καταγράφουν την προσπάθεια της Μπλέικ Λάιβλι και της ομάδας της να καταστρέψουν τον Τζάστιν Μπαλντόνι, την ομάδα του και τις εταιρείες τους, διαδίδοντας έντονα παραποιημένες, αβάσιμες πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης. Θα παρέχουμε όλα τα μηνύματα, τα email, τα βίντεο και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των εμπλεκομένων. Η Μπλέικ Λάιβλι είτε παραπλανήθηκε από την ομάδα της, είτε σκόπιμα και εν γνώσει της διαστρέβλωσε την αλήθεια», ανέφερε ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μπράιαν Φρίντμαν, σε δήλωσή του.

Justin Baldoni is suing Blake Lively and her husband Ryan Reynolds for defamation in the latest step in a bitter legal battle.



Baldoni’s suit seeks at least $400 million for damages that includes lost future income. https://t.co/D8cnhPbXz5

— NBC News (@NBCNews) January 17, 2025