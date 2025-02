Η γυναίκα που κατήγγειλε τους Jay-Z και Diddy ότι την βίασαν όταν ήταν 13 χρονών, απέσυρε τη μήνυση

Όλα, όπως είχε δηλώσει, είχαν συμβεί σε ένα after-party των MTV VMAs το 2000. Τι συνέβη και άλλαξε γνώμη σήμερα;

Νέα ανατροπή στην υπόθεση που είχε σοκάρει τη μουσική βιομηχανία, καθώς η γυναίκα που κατήγγειλε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού το 2000, όταν ήταν μόλις 13 ετών, από τους Jay-Z και Diddy απέσυρε την αγωγή της.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε ξαφνικά, αφήνοντας πολλά ερωτήματα αναπάντητα.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η ανώνυμη ενάγουσα, γνωστή ως "Τζέιν Ντο", είχε υποβάλει μήνυση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, καταγγέλλοντας ότι βιάστηκε από τους διάσημους καλλιτέχνες σε ένα πάρτι μετά τα MTV Video Music Awards το 2000.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η ανήλικη τότε κοπέλα βιάστηκε αρχικά από τον Diddy, ενώ ο Jay-Z και ένας ακόμη άγνωστος παρακολουθούσαν.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της, ο Jay-Z συμμετείχε επίσης στην κακοποίηση.

Η μήνυση είχε προκαλέσει σοκ, καθώς έφερε στο προσκήνιο νέες κατηγορίες εναντίον του Diddy, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει πολλές αγωγές για σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση από άλλες γυναίκες.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση διαφοροποιούνταν λόγω της εμπλοκής του Jay-Z, ενός από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τα νεότερα δικαστικά έγγραφα, η μήνυση αποσύρθηκε οικειοθελώς και αμετάκλητα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να κατατεθεί ξανά στο μέλλον.

Οι δικηγόροι των δύο ράπερ πανηγύρισαν τη δικαστική νίκη, δηλώνοντας ότι η υπόθεση ήταν ψευδής και δεν έπρεπε ποτέ να έχει κατατεθεί.

#JayZ is speaking out after a woman accused him in a civil lawsuit of raping her with she was 13 along with Sean "Diddy" Combs. pic.twitter.com/Vj63jamlQ5

— E! News (@enews) December 9, 2024