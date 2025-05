Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αφέθηκε στα χέρια της 13χρονης κόρης του για το μακιγιάζ του - όχι, ότι το είχε ανάγκη - και έγινε viral

Το viral βίντεο με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ - Όχι, δεν κάνει (ξανά) γυμναστική.

Αν ακολουθείς τον Ντέιβιντ Μπέκαμ στα social media, θα γνωρίζεις σίγουρα πως μία από τις αγαπημένες του ασχολίες είναι η γυμναστική. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής προπονείται καθημερινά - άλλες φορές μαζί με τη σύζυγό του, Βικτόρια - και συχνά δημοσιεύει στον λογαριασμό του στο IG αποσπάσματα από τη γυμναστική του, που πραγματικά «λιώνει». Τώρα, να πούμε ότι δεν τα χαζεύουμε; Ψέματα θα πούμε.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έχει γίνει πολλές φορές viral μέσα από αυτές τις αναρτήσεις, συνεπώς κανείς δεν περίμενε πως το κοινό του θα ενθουσιαστεί τόσο με το βίντεο που δημοσίευσε στο προφίλ της στο Tik Tok η Βικτόρια Μπέκαμ, στο οποίο πρωταγωνιστούν εκείνος μαζί με την κόρη τους, Χάρπερ. Για την ακρίβεια, η 13χρονη επιμελείται το μακιγιάζ του πατέρα της, βοηθώντας τον να αποκτήσει μια λαμπερή βάση. Όχι, φυσικά, ότι το έχει ανάγκη, αλλά εντάξει.

Όντας χωρίς t-shirt, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ κάθεται σε μια καρέκλα, έχοντας κλειστά τα μάτια του, και έχει αφεθεί στα χέρια της κόρης του. Η 13χρονη φαίνεται πως γνωρίζει πολύ καλά τις «σωστές κινήσεις» του πινέλου για το μακιγιάζ, αλλά και την ιδανική σειρά που πρέπει να εφαρμόζονται τα προϊόντα στο πρόσωπό μας. Foundation, concealer και bronzer είναι όσα χρησιμοποιεί για το μακιγιάζ του μπαμπά της. Μπορεί να μην είναι επαγγελματίας, όμως η προσπάθειά της είναι πολύ αξιόλογη.

David Beckham is such an excellent girl dad that he can patiently allow his daughter to use him as her cosmetic guinea pig. https://t.co/gHM0CGn0xp

— Us Weekly (@usweekly) May 25, 2025