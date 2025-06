Τίτλοι τέλους για το ισχυρό ζευγάρι του γαλλικού κινηματογράφου

Η Μαριόν Κοτιγιάρ και ο Γκιγιόμ Κανέ με επίσημη ανακοίνωση, δήλωσαν τον χωρισμό τους.

Μετά από 18 χρόνια κοινής πορείας και δύο παιδιά, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Μαριόν Κοτιγιάρ και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γκιγιόμ Κανέ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, βάζοντας τέλος σε μία από τις πιο γνωστές και ισχυρές σχέσεις του γαλλικού κινηματογράφου.

Η ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή μέσω δήλωσης στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων Agence France-Presse (AFP), με το πρώην ζευγάρι να σημειώνει πως αποφάσισε να γνωστοποιήσει το γεγονός «για να αποφύγει κάθε εικασία, φήμη και ριψοκίνδυνη ερμηνεία». Ο χωρισμός τους έγινε «με κοινή συμφωνία» και «αμοιβαία καλή θέληση», όπως υπογράμμισαν, χωρίς να αποκαλύψουν την αιτία.

Η 49χρονη Κοτιγιάρ κατέκτησε διεθνή αναγνώριση και το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου το 2008 για την ερμηνεία της ως Εντίθ Πιάφ στο "La Vie en Rose", καθιερώνοντάς την ως μια από τις σημαντικότερες εκπροσώπους του σύγχρονου γαλλικού κινηματογράφου. Στην καριέρα της ξεχωρίζουν επίσης ρόλοι σε διεθνείς παραγωγές όπως το "Allied", δίπλα στον Μπραντ Πιτ, και το "Inception" με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Ο 52χρονος Κανέ έχει διαγράψει επιτυχημένη πορεία ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Έπαιξε μεταξύ άλλων στο "The Beach" (Η Παραλία), επίσης με τον Ντι Κάπριο, ενώ έχει υπογράψει και αρκετές ταινίες ως δημιουργός.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας "Love Me If You Dare" το 2003, η οποία αποτέλεσε επιτυχία στη Γαλλία και λειτούργησε ως αφετηρία της σχέσης τους. Επισήμως έγιναν ζευγάρι το 2007, διατηρώντας σε γενικές γραμμές χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά τον χωρισμό, οι δυο τους δηλώνουν ενωμένοι ως γονείς και παραμένουν πρόσωπα με σημαντική επιρροή στο καλλιτεχνικό στερέωμα της Γαλλίας.