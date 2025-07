Ο Ζέιν Μάλικ ισχυρίζεται πως βίωσε ρατσισμό την εποχή των One Direction: “Δούλεψα σκληρά σε ένα λευκό συγκρότημα”

Ο Ζέιν Μάλικ, εννέα χρόνια μετά τη διάλυση των One Direction, υποστηρίζει ότι βίωσε ρατσισμό λόγω της ασιατικής καταγωγής του.

Ο Ζέιν Μάλικ έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από το συγκρότημα One Direction - ένα boy band που δημιουργήθηκε το 2010 στο X-Factor και σημείωσε μια πολύ επιτυχημένη πορεία, αφήνοντας το αποτύπωμά του στην pop κοινότητα. Το 2016, οι One Direction ανακοίνωσαν την διάλυσή τους - γεγονός που στενοχώρησε τους εκατομμύρια fans τους στον κόσμο - ακολουθώντας ο καθένας το δικό του επαγγελματικό μονοπάτι. Ο ίδιος, βέβαια, είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα το 2015.

Ο Ζέιν Μάλικ, ο οποίος ξεκίνησε τη solo καριέρα μετά το τέλος της μπάντας, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι εντός του 2025, είδηση που εξέπληξε ευχάριστα τους θαυμαστές του. Μάλιστα, τους έδωσε μια γεύση από τους στίχους αυτού μέσα από μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο IG. Ο τίτλος του τραγουδιού φαίνεται πως είναι «Fuchsia Sea», ενώ στο απόσπασμα που δημοσίευσε ακούγεται να λέει:

«Έχω την πλάτη μου στον τοίχο τόσο καιρό που νομίζουν πως έχω εμμονή με τα τούβλα. Θυμάσαι κάθε μας συζήτηση; Γιατί εγώ ήμουν συνειδητός σε κάθε υπονοούμενο. Κι ενώ αυτοί συγκεντρώνονται στην άνοδό τους, εγώ έχω εισιτήριο μετ’ επιστροφής για τον αστερισμό. Έγινα οπαδός της συναυλίας, κι αυτό το έκανα για τον πληθωρισμό. Γιατί δούλεψα σκληρά σε ένα λευκό συγκρότημα, κι αυτοί πάλι γέλασαν με τον Ασιάτη».

