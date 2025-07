Σοφία Βεργκάρα & Τομ Μπρέιντι φημολογείται ότι ζουν ένα “καλοκαιρινό ειδύλλιο” στην Ίμπιζα

Ο Τομ Μπρέιντι και η Σοφία Βεργκάρα απολαμβάνουν τη “single” περίοδο της ζωής τους μαζί.

Μετά τη Βενετία, η Ίμπιζα έχει προσελκύσει ένα cast αστέρων, οι οποίοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους με φόντο τη Μεσόγειο Θάλασσα. Τις τελευταίες ημέρες, ο Τομ Μπρέιντι και η Σοφία Βεργκάρα βρίσκονται στο κοσμοπολίτικο νησί της Ισπανίας και, σύμφωνα με τα ξένα μέσα, έχουν έρθει πολύ κοντά. Λίγο ο ήλιος, λίγο η θάλασσα, λίγο η ανεμελιά, όλα δείχνουν πως ανάμεσα τους υπάρχει έντονο φλερτ.

Πριν από περίπου μια εβδομάδα, αρκετοί ήταν οι celebrities που ταξίδεψαν στη Ρώμη προκειμένου να δώσουν το «παρών» στο λανσάρισμα ενός πολυτελούς γιοτ, τις ανέσεις του οποίου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν. Στη λίστα με τους καλεσμένους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Ναόμι Κάμπελ, η Κέιτ Χάντσον, η Κένταλ Τζένερ, Ιρίνα Σάικ. Το διήμερο ταξίδι είχε προορισμό την Ίμπιζα, ενώ κατά τη διάρκειά του πολλοί ήταν οι καλλιτέχνες που βρέθηκαν εν πλω για να διασκεδάσουν τους A-List καλεσμένους.

Tom Brady, Sofia Vergara having ‘summer romance’ in Spain after he asked to ‘sit next to her’ on star-packed voyage https://t.co/9XH7WuPBK9 pic.twitter.com/pqiK1coqCU

— Page Six (@PageSix) July 9, 2025