Μετά τον Diddy, (και) ο Κάνιε Γουέστ κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση και σωματεμπορία - Αγωγή από πρώην βοηθό του

Η Λόρεν Πιτσιότα - πρώην βοηθός του Κάνιε Γουέστ - κατέθεσε αγωγή εναντίον του, κατηγορώντας τον για σεξουαλικά εγκλήματα και βία.

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της δίκης του Diddy - τώρα βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης - δημοσιοποιήθηκε ακόμα ένα μεγάλο θέμα: αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον Κάνιε Γουέστ. Ο γνωστός ράπερ κατηγορείται από πρώην βοηθό του για σεξουαλική κακοποίηση, σωματεμπορία και βία σε αγωγή που κατέθεσε στις δικαστικές αρχές μέσω των δικηγόρων της. Ο λόγος για τη Λόρεν Πιτσιότα, η οποία εργάστηκε για τον Κάνιε Γουέστ από το 2021 έως και το 2023, που απολύθηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Variety, η εν λόγω γυναίκα κατηγορεί τον Κάνιε Γουέστ ότι τη βίασε και την ανάγκασε να υπακούσει στις σεξουαλικές επιθυμίες του, χρησιμοποιώντας το επιχείρημα ότι θα τη βοηθήσει να εξελιχθεί επαγγελματικά. Στα επίσημα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, η Λόρεν Πιτσιότα υποστηρίζει συγκεκριμένα, ότι εργαζόταν σε ένα εχθρικό περιβάλλον, ότι δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση, ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά, ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, ότι κρατήθηκε παράνομα και ότι ήταν θύμα trafficking από τον Κάνιε Γουέστ.

Kanye West’s ex-assistant has accused the rapper of assault, battery, stalking, sexual battery, sex trafficking, false imprisonment and more. (via TMZ) pic.twitter.com/WistBArpm8

