Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Πιστεύει ότι Μέγκαν Μαρκλ έβλεπε τον Χάρι ως ένα “σκαλοπάτι” για φήμη και περιουσία

Ο διάδοχος του βασιλιά Καρόλου θεωρεί πως σκοπός της Μέγκαν Μαρκλ ήταν και είναι να εκμεταλλευτεί την ταυτότητα και το όνομα του αδερφού του, Χάρι.

Στα δύο έχει χωριστεί η βασιλική οικογένεια τα τελευταία χρόνια, με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, την Κέιτ Μίντλετον και τον βασιλιά Κάρολο να βρίσκονται από τη μία πλευρά και τους Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ από την άλλη. Η απόφαση των τελευταίων να εγκαταλείψουν το παλάτι και να μετακομίσουν στη βόρεια Αμερική πριν από μια πενταετία, έπαιξε - όπως όλα δείχνουν - καθοριστικό ρόλο στη σχέση εκείνου με την οικογένειά του. Βέβαια, δεν είναι ότι πριν ήταν όλα μέλι γάλα ανάμεσα στα δύο αδέρφια και τις γυναίκες τους.

Όπως υποστηρίζει ένας βασιλικός βιογράφος στην «Page Six», ο πρίγκιπας Ουίλιαμ από την αρχή ήταν επιφυλακτικός με τη Μέγκαν Μαρκλ. Η στάση, τα λόγια και η συμπεριφορά της του δημιούργησαν την εντύπωση, πως προσωπικός στόχος της ήταν να γίνει πλούσια και να αποκτήσει μεγάλη φήμη. Συνεπώς, η σχέση της με τον πρίγκιπα Χάρι ήταν ένα σκαλοπάτι για την επίτευξη των προσωπικών φιλοδοξιών της. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν πολύ σκεπτικός για την είσοδό της στη βασιλική οικογένεια, αφού - όπως αναφέρει η πηγή - είχε αντιληφθεί τις πραγματικές προθέσεις της.

Prince William believes Meghan Markle saw Harry as a ‘stepping stone’ to fame and fortune: royal biographer https://t.co/ZOqO80XzPO pic.twitter.com/Wts7miSd5v

— Page Six (@PageSix) July 10, 2025