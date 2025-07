Ο Χάρι Στάιλς λανσάρει sex toys - Σε ποιο ουράνιο και τόξο;

Ο Χάρι Στάιλς διευρύνει την επιχείρησή του, λανσάροντας προϊόντα προσωπικής απόλαυσης. Ναι, καλά διάβασες.

Αν ένα επίθετο θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τον Χάρι Στάιλς, αυτό θα ήταν σίγουρα η λέξη «ασταμάτητος». Από ένα μικρό, ταλαντούχο παιδί έγινε μέλος ενός από τα πιο δημοφιλή boyband παγκοσμίως και έπειτα εξελίχθηκε σε pop star, κερδίζοντας εκατομμύρια από τις πωλήσεις των δίσκων του κάθε χρόνο. Σε περίπτωση που δεν το γνώριζες, ο Χάρι Στάιλς δεν είναι μόνο τραγουδιστής, αλλά και επιχειρηματίας. Και, μάλιστα, το νέο του λανσάρισμα μας άφησε εμβρόντητους. Ο τραγουδιστής του «Watermelon Sugar» κυκλοφορεί - από σήμερα 25/7 - sex toys και εμείς αναρωτιόμαστε τι μας βρήκε παρασκευιάτικα;

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Το 2021, ο Χάρι Στάιλς αποφάσισε να ιδρύσει τη δική του επιχείρηση με το όνομα «Pleasing», πουλώντας μια σειρά από βερνίκια νυχιών και προϊόντα περιποίησης, εμπνευσμένα από την αισθητική και την αγάπη του για το χρώμα και τη δημιουργικότητα. Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του τότε, «έβλεπα ένα χρώμα σε ένα λουλούδι ή μια ταπετσαρία και ήθελα να το βάλω στα νύχια μου. Ξεκίνησε σαν διασκέδαση, αλλά εξελίχθηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο».

Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω στο selfcare, o Χάρι Στάιλς θέλησε να εστιάσει στην προσωπική απόλαυση και έτσι, αποφάσισε να λανσάρει στην αγορά sex toys που φέρουν την υπογραφή του. Τι να πούμε τώρα εμείς; Η νέα συλλογή, με τον εύγλωττο τίτλο «Pleasing Yourself», περιλαμβάνει ένα επαναφορτιζόμενο αξεσουάρ προσωπικής φροντίδας, το οποίο κοστίζει 68 δολάρια, καθώς και ένα ειδικά σχεδιασμένο λιπαντικό με τιμή 25 δολαρίων.

Όπως σημειώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στόχος του νέου λανσαρίσματος είναι να προσφέρει «αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλά, με σεβασμό, αισθητική και ελευθερία». Σε teaser βίντεο που δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα του brand στο IG, βλέπουμε τον Χάρι Στάιλς να γράφει τη φράση «please yourself like you mean It», δηλαδή «σε ευχαριστείς πραγματικά, όταν το κάνεις με νόημα». Εντάξει, Χάρι, ό,τι πεις.

Κι αν αυτό δεν είναι το σωστό παρασκευιάτικο νέο, τότε ποιο;