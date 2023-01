Οι 9 συνήθειες που πρέπει να ακολουθήσεις για να έρθεις πιο κοντά στην επιτυχία

Υπάρχουν κανόνες για να φτάσεις στην επιτυχία, δεν είναι μόνο η τύχη. Η πλειοψηφία των επιτυχημένων ανδρών ακολουθεί 9 απλές συνήθειες. Ποιες είναι αυτές; Διάβασε το παρακάτω άρθρο και θα μάθεις!

Καταλαβαίνεις ότι δεν βγαίνει πουθενά; Περνάνε οι εβδομάδες και δεν βλέπεις φως στο τούνελ; Νομίζεις ότι ζεις την ημέρα της μαρμότας; Μήπως δεν σου φτάνουν οι ώρες της ημέρας για να τα προλάβεις όλα; Μάλλον κάτι κάνεις λάθος. Ίσως ήρθε η ώρα να το πιάσεις από την αρχή και να αλλάξεις τις συνήθειές σου.

Για να είσαι επιτυχημένος και κατ’ επέκταση ευτυχισμένος, υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθήσεις. Στους δίνουμε με χαρά στην παρακάτω λίστα. Thank us later!

Pexels

Να θυμάσαι την αποτυχία και να μένεις ταπεινός

Να θυμάσαι τις στιγμές που πέρασες δύσκολα, διότι αυτές θα σου δώσουν την απαραίτητη οπτική για να ξεπεράσεις τα μελλοντικά εμπόδια και φυσικά να παραμείνει η ψυχολογία σου «στα πάνω» της.

Ξύπνα νωρίς και κέρδισε την ημέρα σου

Με το να ξυπνάς νωρίς, αμέσως αποκτάς μια ηρεμία σε σχέση με τον χρόνο σου μέσα στην ημέρα. Για να καταφέρεις να τα προλάβεις όλα, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ξεκινήσεις με τα δύσκολα tasks πρώτα. Μετά όλα τα υπόλοιπα θα σου φανούν νεράκι.

Το 80% είναι ένα καλό ποσοστό

Ναι, όλοι επιθυμούν το τέλειο, αλλά πολλές φορές το τέλειο δεν είναι ρεαλιστικό. Εάν είσαι ικανοποιημένος κατά 80%, τότε σταμάτα να παραπονιέσαι και να ξέρεις ότι έχεις κάνει καλή δουλειά.

Διάβασε περισσότερα βιβλία

Γιατί το 85% των αυτοδημιούργητων εκατομμυριούχων διαβάζουν τουλάχιστον 2 βιβλία τον χρόνο. Τελεία.

Ελάττωσε το αλκοόλ

Εκτός του ότι με τον χρόνο συρρικνώνει τα εγκεφαλικά κύτταρα, είναι και ακριβό και σε κάνει να παίρνεις πολλές λάθος αποφάσεις.

Περιέβαλε τον εαυτό σου με επιτυχίες

Όσο περισσότερο κάνεις παρέα με επιτυχημένους ανθρώπου τόσο θα προσπαθείς να γίνεις και εσύ ένας. Θα ακούς τις συμβουλές τους και θα κάνεις συζητήσεις σχετικά με πράγματα που σε αφορούν. Όσο πιο πολύ τους ακούς, τόσο περισσότερο θα κάνεις ακούσια ότι χρειάζεται.

Γίνε καλύτερος ακροατής

Απλά γίνεσαι πιο δημοφιλής και αγαπητός στον κύκλο σου. Το extra είναι ότι υπάρχει πιθανότητα να ακούσεις και καμία καλή συμβουλή.

Προγραμμάτισε ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Άσε που άνθρωπος είσαι, μπορεί να ξεχάσεις κάποιο ραντεβού ή κάποιο σημαντικό meeting.

Πλήρωνε με μετρητά και όχι με κάρτα

Ο κίνδυνος να ξοδέψεις περισσότερα από όσα βγάζεις είναι υπαρκτός.