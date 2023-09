Αυτά είναι τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου – Ένα ελληνικό στη λίστα

Ανακοινώθηκε η λίστα με τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο για το 2023 - Δείτε ποιο ελληνικό ξενοδοχείο είναι ανάμεσά τους

Ο οργανισμός που καθιέρωσε το πρωτοπόρο brand 50 Best παρουσίασε μια νέα λίστα με τα «50 Καλύτερα Ξενοδοχεία του Κόσμου» (The World’s 50 Best Hotels) για το 2023, την οποία συνέταξε μια ομάδα 580 διεθνών «πολυταξιδεμένων εμπειρογνωμόνων» της ξενοδοχειακής και ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Η λίστα περιλαμβάνει κορυφαία ξενοδοχεία από 35 τοποθεσίες σε έξι ηπείρους. Σχεδόν τα μισά από τα 50 ξενοδοχεία της λίστας βρίσκονται στην Ευρώπη, ενώ η Ασία, με 18 ξενοδοχεία, πήγε επίσης καλά στην κατάταξη.

Κορυφαίο ξενοδοχείο στον κόσμο για το 2023 αναδείχθηκε το Passalacqua στην λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Πρόκειται για ένα νέο boutique ξενοδοχείο που στεγάζεται σε μια βίλα του 18ου αιώνα, με εντυπωσιακούς κήπους που φτάνουν μέχρι το νερό. Διαθέτει μόνο 24 δωμάτια που δίνουν την αίσθηση του ιδιωτικού σπιτιού και ανήκει στην οικογένεια De Santis.

Στη λίστα των The World’s 50 Best Hotels υπάρχει και ελληνική εκπροσώπηση. Πρόκειται για το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, το πολυτελές, πέντε αστέρων ξενοδοχειακό συγκρότημα στην αθηναϊκή Ριβιέρα, που κατέλαβε την 35η θέση της κατάταξης. Είναι το μοναδικό ελληνικό ξενοδοχείο της λίστας. Οι επισκέπτες του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens χαλαρώνουν στις τρεις ιδιωτικές αμμουδερές παραλίες και τις δύο πισίνες του, εξερευνούν τους γαστρονομικούς θησαυρούς που «κρύβει» το ξενοδοχείο στα οκτώ εστιατόρια και το signature bar που διαθέτει, ενώ απολαμβάνουν την ηρεμία, την πολυτέλεια και την περιποίηση στο εμπνευσμένο από τον Ιπποκράτη spa του ξενοδοχείου.

