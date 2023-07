Golden Apple Weddings: Ταξιδέψαμε μέχρι τη Ρόδο για τον γάμο των ονείρων μας

Όλοι οι λόγοι που αξίζει να οργανώσεις την πιο σημαντική μέρα της ζωής σου, με την Golden Apple Weddings

Το πιο διάσημο ζευγάρι του πλανήτη του 20ου αιώνα, ο Αριστοτέλης Ωνάσης και η Τζάκι Κέννεντι, μετά τον γάμο τους στο Σκορπιό το 1968, ανάμεσα σε τόσα μέρη στον κόσμο, επέλεξαν τη Ρόδο για γαμήλιο ταξίδι. Πρόκειται για έναν μοναδικό προορισμό με πλούσια ιστορία αιώνων που, όπως φαίνεται, ξεχωρίζει για τα φυσικά κινηματογραφικά τοπία και «παντρεύει» διαφορετικά στοιχεία, τα οποία γίνονται πόλος έλξης διεθνώς.

Ένα σύντομο πέρασμα πριν λίγες μέρες, από το νησί του Ήλιου, με έκανε να καταλάβω πόσο γοητευτικός είναι ο τόπος που άρχισε να υμνείται ήδη από την ελληνική μυθολογία.

Αφορμή για το ταξίδι μου μέχρι εκεί, ήταν η επέτειος των 10 χρόνων της επιτυχημένης εταιρίας Golden Apple Weddings, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Destination Wedding Planning και αποτελεί ένα από τα 20 ιδρυτικά μέλη της GDPA (Ελληνικής Ένωσης Διοργανωτών Εκδηλώσεων Προορισμού).

Μαζί με μια καταπληκτική ομάδα, όλοι μαζί ζήσαμε ένα μοναδικό τριήμερο γεμάτο εικόνες και γεύσεις με ενεργοποιημένες όλες τις αισθήσεις, έχοντας την ευκαιρία για μια μοναδική εμπειρία που συνέθεσαν οι πιο εξειδικευμένες και luxury tailored made υπηρεσίες.

Οι δύο γυναίκες δημιουργοί (και όλη η ομάδα) της Golden Apple Weddings

Η αγάπη και το πάθος της Κατερίνας Αγγελινιού και της Κάτιας Σταυρουλάκη για την τέχνη της υψηλής φιλοξενίας, έχει προσφέρει σε πάνω από 200 ζευγάρια -από την Ελλάδα και από το εξωτερικό- που επέλεξαν τα Δωδεκάνησα και κυρίως τη Ρόδο, μια μοναδική εμπειρία διοργάνωσης και εκτέλεσης του γάμου τους, μιας από τις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής τους.

Κατερίνα Αγγελινιού, Ιδρύτρια /Managing Director Golden Apple Weddings

Κάτια Σταυρουλάκη

Η Golden Apple είναι η ιδέα που έγινε πραγματικότητα από δύο νέες γυναίκες και μητέρες, με αγώνα και ατέλειωτες ώρες εργασίας. Κρύβοντας προφανώς τα ρολόγια και ενεργώντας μόνο με μεράκι, ανακαλύψαμε στη συνέχεια, πως έμειναν ξάγρυπνες μέχρι να συνθέσουν μέχρι και το τελευταίο λουλούδι στο τραπέζι μας

Η ομάδα του Golden Apple Weddings

Η ομάδα της κορυφαίας εταιρίας είναι τόσο μοναδική γιατί πιστεύει στην αγάπη και γι΄ αυτό απαρτίζεται από ανθρώπους που έχουν την ίδια φιλοσοφία. Όλοι μαζί δουλεύουν με πάθος και αφοσίωση, με στόχο να δημιουργούν αυθεντικούς δεσμούς και γνήσιες σχέσεις με κάθε πελάτη που τις εμπιστεύεται.

Κάτια Σταυρουλάκη Κατερίνα Αγγελινιού και η ομάδα τους στα γραφεία της Golden Apple Weddings

Μαζί τους νιώθεις οικειότητα από την αρχή και το μόνο σίγουρο είναι, πως στα (κινηματογραφικά) γραφεία τους παράγονται οι πιο πρωτότυπες ιδέες που «κόβονται και ράβονται» για να χωρέσουν όλα όσα έχεις φανταστεί για τη μέρα του γάμου σου

Διακόσμηση/ Saray Monumental Luxury Villa

Το πιο γευστικό μενού σε έναν παραμυθένιο, μουσικό κήπο

Η όλη μαγεία απλώθηκε μπροστά μου από τα πρώτα λεπτά που κατέφθασα στο νησί. Το αφήγημα ξεκίνησε μαζί με την προσγείωση του αεροπλάνου. Ο αέρας που εισπνέεις, έχει κάτι το τόσο ξεχωριστό που σε πείθει πως η εξερεύνηση στο μέρος, δεν τελειώνει ποτέ.

Art de la table στο Saray Monumental Luxury Villa

Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του ταξιδιού ήταν το δείπνο, στο οποίο παρευρεθήκαμε όλοι με total white σύνολα, και το οποίο επιμελήθηκε η βραβευμένη ροδίτισσα σεφ Ειρήνη Γεωργουδιού, στον παραμυθένιο κήπο του Saray Monumental Luxury Villa, στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, όπου παρουσίασε ένα μοναδικό μενού βασισμένο στην τοπική παράδοση αλλά μέσα από σύγχρονη οπτική και τεχνικές.

Οπτική του Saray Monumental Luxury Villa

Ειρήνη Γιωργουδιού, Chef Hellas Restaurant

Τα πάντα στον χώρο ήταν τόσο προσεκτικά τοποθετημένα που μπορούσες να διακρίνεις με την πρώτη ματιά ότι τίποτα δεν είχε στηθεί τυχαία.

Κατερίνα Αγγελινιού, Ιδρύτρια /Managing Director Golden Apple Weddings

Ο ήχος από βιολί, οι κουρτίνες από λαμπιόνια περιμετρικά του δείπνου, το κεντητό τραπεζομάντηλο, το όλο στήσιμο του τραπεζιού, ήταν - το καθένα ξεχωριστά και όλα μαζί - μια καλή προοικονομία στο όνειρο κάθε γυναίκας που ετοιμάζεται να γίνει νύφη

H βιολονίστρια Leida

Τα περισσότερα από όσα δοκίμασα, ήταν γευστικά αξεπέραστα και ανάμεσά τους φυσικά, τα γαπράκια θαλασσινών και το σουρουπέτι. Κάθε πιάτο έκρυβε και από μια νοσταλγική ιστορία που ήταν πλεγμένη με το σήμερα και μοναδικά δοσμένη μέσα από τις πιο ποιοτικές πρώτες ύλες και υφές.

Τη μοναδική βραδιά ολοκλήρωσαν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλς.

The Last Butler - bar services

9 πιάτα γευστικών εκρήξεων

Την προηγούμενη μέρα ο Μιχάλης Παπαγεωργίου στο εστιατόριο Rattan μάγεψε τους γευστικούς κάλυκες όλων με ένα degustation menu 9 πιάτων.

Art de la table στο εστιατόριο Rattan

Η Αγκινάρα Ιερουσαλήμ και το ριζότο με ψητό κουνουπίδι ήταν από τις εκπλήξεις της βραδιάς μαζί με το creamy caramel παγωτό γάλακτος με δημητριακά ολικής άλεσης που απογείωσε στο τέλος τη συνολική γευστική εμπειρία.

Το διαμάντι που λέγεται «Ακρόπολη της Λίνδου»

Πέρα από τις γεύσεις, πολύ ξεχωριστή ήταν και η βόλτα στην Ακρόπολη της Λίνδου και στα γραφικά σοκάκια του διάσημου οικισμού που επιλέγουν ως τοποθεσία για το γάμο τους εκατοντάδες ζευγάρια από όλον τον κόσμο ετησίως και έρχεται τρίτο σε επισκεψιμότητα μετά την Ακρόπολη και την Κνωσό.

To παρεκκλήσι της Αγίας Σοφίας με την καταπληκτική θέα στη θάλασσα και το Φαληράκι και την άνετη αυλή, χτισμένη ακολουθώντας την παραδοσιακή νησιώτικη αρχιτεκτονική είναι το ιδανικό σκηνικό για να πραγματοποιηθεί η τελετή του γάμου

Το παρεκκλήσι της Αγίας Σοφίας του Esperia Group

Η στάση στην πράσινη όαση του En kai Pan και η γευστική εμπειρία δια χειρός Μιχάλη Βολονάκη του Fotis Group ήταν κάποια από τα highlights του ταξιδιού.

Το ξενοδοχείο που συντρόφευσε την κάθε στιγμή του ταξιδιού

Η διαμονή μου στο πέντε αστέρων ξενοδοχείο του Ομίλου Esperia “Amades All Suites Beach Hotel”, της οικογένειας Βασιλάκη, ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετική. Η αρχιτεκτονική και η συνολική δομή έχουν ως πλεονέκτημα μια ασυναγώνιστη αίγλη με κάθε σύγχρονη άνεση και φροντίδα.

Αγγέλικα Βασιλάκη Sales Director Esperia Group, Χάιντι Λαζάνη Managing Director Bespoke Communications, Κατερίνα Αγγελινιού Ιδρύτρια/Managing Director Golden Apple Weddings

Το Amades All Suites Beach Hotel έχει μακρά παράδοση στις υπηρεσίες φιλοξενίας και εκδηλώσεων/ γάμων και αποτελεί πρωτοπόρο του ελληνικού τουρισμού

Το ξενοδοχείο Amades All Suites

Στο τέλος της τρίτης μέρας της διαμονής μου στη Ρόδο, συνειδητοποίησα πως αν είχα στη διάθεσή μου μια χρονοκάψουλα, θα πατούσα το rewind για να ζήσω από την αρχή την ημέρα του γάμου μου. Η Golden Apple Weddings είναι εκεί για να ενώσει κάθε κομμάτι του παζλ από την πρώτη ημέρα της κοινής ζωής με τον σύντροφό σου και κάνει την πιο σημαντική σου στιγμή, προσωπικό της βίωμα.

Φεύγοντας από τη Ρόδο, χώρεσα ένα από αυτά τα παζλ στη χειραποσκευή μέχρι την επόμενη συνάντηση!

*Το επίπεδο όλων των εκδηλώσεων είναι υψηλό και είναι αποτέλεσμα των επιλεγμένων συνεργασιών από ανθρώπους που προσφέρουν πάντα το καλύτερο.

*Με πολλή αγάπη κάλυψαν το ταξίδι αυτό οι φωτογράφοι Σωτήρης Τσακανίκας, Στέλιος Καλησπέρης, Σπύρος Τσαμπικάκης και βίντεο One Day Production. Alpha Visual Group/Kanakis, The Last Butler, Print Factory, Malandris Travel, DJ Λουκάς Ντουμπάκης, Leida the violinist, Kerino, Trecot, Diente de Leon, Choco Cake & Le Boudoir συμμετείχαν με τις μοναδικές υπηρεσίες τους.

Οι φωτογράφοι Σπύρος Τσαμπικάκης, Σωτήρης Τσακανίκας, Στέλιος Καλησπέρης

* Υπεύθυνη επικοινωνίας ήταν η εταιρία Bespoke Communications.