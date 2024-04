Το ολοκληρωμένο bridal box της MED θα προσδώσει τη λάμψη στην ωραιότερη ημέρα της ζωής σας

Τη σεζόν άνοιξη/φθινόπωρο του 2024, η Med θα σας συντροφεύσει σε μία από τις ομορφότερες μέρες της ζωής σας.

Here Comes the Bride, all dressed in White! Το ολοκληρωμένο bridal box της MED θα προσδώσει τη λάμψη που αναζητάτε στις στιγμές που γίνονται αξέχαστες αναμνήσεις.

Το πλήρες box περιέχει όλα όσα θα χρειαστεί η νύφη στην προετοιμασία της μεγάλης μέρας αλλά και στο πάρτι πριν τον γάμο. Rhine stone shiny καθρεφτάκι χειρός, μοναδική white feather βεντάλια, super cute garter αλλά και εντυπωσιακό headband με πέπλο είναι όσα θα βρείτε μέσα στο κουτί και θα σας φτιάξει τη διάθεση και την ημέρα.

Για να ολοκληρώσετε την ultimate bridal εμπειρία, συμπληρώστε το look σας με την bridal robe, που σχεδιάστηκε ειδικά για την ημέρα του γάμου σας ή το bachelorette που έχετε οργανώσει. Από εξαιρετικής ποιότητας λευκό σατέν ύφασμα, με custom made rhinestone γράμματα που συνθέτουν τη λέξη «bride», το μόνο σίγουρο είναι πως θα κεντρίσετε τα βλέμματα και φυσικά τις εντυπώσεις.

H νέα συλλογή της MED

H νέα MED underwear collection εξελίσσει τα σχέδια που αγαπήθηκαν και λανσάρει νέα εσώρουχα τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες σας, διατηρώντας την ίδια κορυφαία ποιότητα και την αισθητική υψηλού επιπέδου. Καθώς η Άνοιξη είναι συνυφασμένη με την αναγέννηση, η MED εισέρχεται σε μία εποχή εξέλιξης με στόχο την προσαρμογή στο σήμερα, αλλά πάντα με το βλέμμα στο αύριο. Η νέα συλλογή εσωρούχων για την Άνοιξη και το Καλοκαίρι 2024 σηματοδοτεί την ανανέωση αγκαλιάζοντας τα σώματα και τις επιθυμίες όλων των γυναικών και των ανδρών.

Η MED εναρμονίζει τη S/S underwear collection με το ηλιόλουστο σκηνικό των θερμών μηνών και εμπνέεται από τις εικόνες και τα αρώματα της φύσης για να δημιουργήσει σχέδια με floral elements, παλ αποχρώσεις, ντελικάτη δαντέλα, cut-outs και άλλα στοιχεία και λεπτομέρειες που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τα νέα γυναικεία και ανδρικά εσώρουχα είναι εξελιγμένα ως προς τον μοντέρνο σχεδιασμό τους αλλά δεν στερούνται τίποτα από την υψηλή ποιότητα, την άνεση και την άρτια εφαρμογή που αγαπήσατε.

Η σύγχρονη γυναίκα βρίσκει και σε αυτή τη συλλογή τα θηλυκά και συνάμα elegant εσώρουχα που φέρνουν στην επιφάνεια τη σέξι πλευρά που κρύβει ήδη μέσα της. Όσο για τον δυναμικό άντρα που δε φοβάται τις προκλήσεις, τα κλασσικά αλλά και τα πιο edgy εσώρουχα της collection σχεδιάστηκαν για να του χαρίσουν την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να διεκδικήσει ό,τι τον γοητεύει.

Μετά την ευρεία αποδοχή της, η sportswear-athleisure σειρά για γυναίκες και άνδρες επανέρχεται με νέα σχέδια στη συλλογή για την Άνοιξη και το Καλοκαίρι, που περιλαμβάνει στιλάτα κομμάτια από Ηi-Τech υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας τα οποία συμβάλλουν στην κατάκτηση των στόχων που έχετε θέσει.

Ανακαλύψτε τη νέα Spring / Summer 2024 collection στα καταστήματα και το e-shop της MED.