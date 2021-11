Φίκος elastica: Το απόλυτο must για κάθε χώρο

Τις περισσότερες φορές η έλλειψη εντυπωσιακής ανθοφορίας μας κάνει να παραμελούμε φυτά που έχουν άλλα χαρίσματα όπως εξαιρετικό φύλλωμα, μέγεθος, αντοχή, περιορισμένες ανάγκες σε φροντίδα.

Ο Φίκος elastica είναι μόνο ένα από αυτά. Εύκολο φυτό με πολλές χρήσεις και πολλές αντοχές.

Μπορεί να ζήσει σε όποιο χώρο επιλέξετε μέσα αλλά και έξω από το σπίτι καθώς είναι πλήρως προσαρμοσμένος στο ελληνικό κλίμα. Σε ότι αφορά τη διακοσμητική χρήση του σε εσωτερικούς χώρους, το μόνο που θα σας απασχολήσει είναι ο όγκος του. Με τα χρόνια μετατρέπεται σε δέντρο και θέλει σωστό κλάδεμα για να τον δαμάσουμε. Το πράσινο γυαλιστερό φύλλωμά του θα δώσει άλλη αίγλη στο μπαλκόνι ή στο σαλόνι σας. Ιδανική επιλογή για μεγάλους ψηλοτάβανους επαγγελματικούς εσωτερικούς χώρους εφόσον έχει πρόσβαση στο φως.

Ο Φίκος δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Αν του δοθεί μια φωτεινή θέση και λίπασμα πλούσιο σε άζωτο κατά την περίοδο της ανάπτυξής του θα μεταμορφωθεί σε θηρίο. Φυτό που δεν θα σας προβληματίσει με ασθένειες αρκεί λίγο να τον παρατηρείτε σχολαστικά την άνοιξη που βγαίνουν πολλά φρέσκα φυλλαράκια.

Στην αγορά θα βρείτε αρκετές ποικιλίες που διαφέρουν ως προς το μέγεθος αλλά και τις αποχρώσεις των φύλλων. Δική μου αγαπημένη, τι άλλο, η ροζ.

Ραντεβού την άλλη Κυριακή!

