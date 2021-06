Panama Hat - Tο καπέλο που θα απογειώσει το στιλ σας φέτος το καλοκαίρι

Λίγο πριν την επόμενη απόδραση στην παραλία φλερτάρουμε με την ιδέα να αγοράσουμε ένα Panama hat. Όχι, σοβαρά, ποιος καλύτερος τρόπος για να απολαύσετε το πρωινό σας στο μπαλκόνι και τους περιπάτους στο νησί από ό, τι με ένα νέο αξεσουάρ;

Απαραίτητο αξεσουάρ στο καλοκαιρινό ντύσιμο, όχι μόνο για το στιλ του αλλά και για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες και τις επικίνδυνες ακτινοβολίες UVA και UVB. Το καπέλο δεν φοριέται μόνο στην παραλία, αλλά σε κάθε casual ή smart casual περίσταση.

Αν χρειάζεστε μια υπενθύμιση του διαχρονικού του στιλ αρκεί να ανατρέξετε μερικές iconic σκηνές του cinema : Viggo Mortensen στο The Two Faces του Ιανουαρίου (2014), Anthony Hopkins στο Hannibal (2001), Robert Redford στο The Great Gatsby (1974) και Gregory Peck στο To Kill a Mockingbird (1963).

Έχει την ιδιότητα να ταιριάζει στους περισσότερους άνδρες και κάνει κάθε outfit να δείχνει αμέσως πιο σοφιστικέ.

Ο Robert Redford ως Jay Gatsby, στην ταινία του 1974

Η ιστορία του

Το σημαντικό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι το «Παναμάς» αναφέρεται στην ύφανση από άχυρο και όχι στο σχήμα. Αυτά τα καπέλα είναι φτιαγμένα σε διαφορετικά στιλ, όπως το Fedora, το Optimo, το Trilby και το Planter.

Προέρχεται από το Ecuador. Εξήχθη για πρώτη φορά από το Montecristi στον Παναμά τον 17ο αιώνα, όπου σύντομα τράβηξε την προσοχή των αμερικανών ανθρακωρύχων που ταξίδευαν κατά την εποχή του Gold Rush. Και τα δύο ήταν κομψά και πρακτικά: τέλεια σχεδιασμένα για να προστατεύουν τους εργαζόμενους στο κανάλι του Παναμά από τον ήλιο.

Φτιαγμένα από δροσερό ύφασμα, κατασκευασμένο από το φυτό Paja Toquilla, με την ιδιαίτερη τεχνική πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία που θεωρείται πλέον μια τέχνη που πεθαίνει και το 2012 προστέθηκε στη λίστα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Στα τέλη του 18ου αιώνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έκανε μεγάλες παραγγελίες χονδρικής από τον Ισημερινό, και μέχρι το 1906 ήταν σταθερά αγαπημένα μεταξύ της αγγλικής αριστοκρατίας - συμπεριλαμβανομένου του βασιλιά Edward VII. Η δημοτικότητα του καπέλου επιβεβαιώθηκε το 1906, όταν τυπώθηκε στους New York Times μια φωτογραφία του Ρούσβελτ που φορούσε ένα τέτοιο καπέλο σε επίσημη επίσκεψη στο Canal Panama.

Μέχρι το 1944, τα καπέλα του Παναμά ήταν η κορυφαία εξαγωγή του Ισημερινού.

Ανακαλύψτε τα ωραιότερα και φορέστε τα σήμερα κιόλας: