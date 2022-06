Με τη νέα KIKO Milano Festival Glow συλλογή απολαμβάνετε τα vibes των καλοκαιρινών φεστιβάλ

Το καλοκαίρι έφτασε, και μαζί με αυτό η περίοδος των αγαπημένων σας φεστιβάλ μουσικής!

Ήρθε η ώρα να βάλετε την πραγματική ζωή σε παύση και να μεταφερθείτε σε έναν ονειρικό κόσμο όπου τίποτα δεν έχει σημασία εκτός από τη χαρά της ζωής. Έπειτα από μία μεγάλη περίοδο αναμονής, φτάνει ένα δροσερό, κοριτσίστικο καλοκαίρι γεμάτο ξεγνοιασιά και θετικές σκέψεις. Η νέα KIKO MILANO Festival Glow συλλογή περιλαμβάνει μια σειρά προϊόντων με μεταλλικά φινιρίσματα για άψογα party looks και εμφανίσεις που εγγυημένα θα σας κάνουν να ξεχωρίσετε.

Γήινες και έντονες αποχρώσεις αναμειγνύονται με ένα μαγικό τρόπο και αντισταθμίζονται από τα χρυσούς χρωματισμούς της ερήμου που προσφέρουν λάμψη, δημιουργώντας εμφανίσεις που θα σας συνοδεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι vintage συσκευασίες της συλλογής στολίζονται από τιρκουάζ και χρυσά μοτίβα, εμπνευσμένα από την χίπικη κουλτούρα και τον boho χαρακτήρα των καλοκαιρινών φεστιβάλ. Νιώστε πρωταγωνίστριες της βραδιάς από την στιγμή που θα ακουστούν οι πρώτες νότες μέχρι το επικό φινάλε της αγαπημένης σας συναυλίας!

Η περιποίηση της επιδερμίδας

Ξεκινήστε με το πιο σημαντικό βήμα: τη προστασία SPF - μια μέρα στον ήλιο σημαίνει ότι η προστασία είναι πρωταρχικής σημασίας, γι' αυτό εφαρμόστε το Perfecting Face Fluid SPF 50 UVA άφθονα στο πρόσωπο και το λαιμό σας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη μύτη, το μέτωπο και τα ζυγωματικά σας. Το προϊόν προσφέρει απαλότητα στην επιδερμίδα και δημιουργεί τον τέλειο καμβά για τη βάση του προσώπου σας. Τέλος, εφαρμόστε μια στρώση του Crystal Lip Balm SPF 50 UVA στα χείλη σας για επιπλέον προστασία και απίστευτη απαλότητα.

Συνεχίστε εφαρμόζοντας το Shine Bright Body Fluid στους ώμους, την κλείδα ακόμα και στα γόνατά σας. Αυτό το προϊόν ενυδάτωσης σώματος με το μαργαριταρένιο φινίρισμα θα προσφέρει πρωτοφανή λάμψη και θρέψη που θα σας συναρπάσει.

Η βάση

Εφαρμόστε σωστά τη βάση σας και θα νιώθετε VIPs όλη μέρα, είτε χορεύετε στον ήλιο είτε απολαμβάνετε τη μουσική, περιτριγυρισμένοι από ένα ενθουσιώδες πλήθος!

Ξεκινήστε χρησιμοποιώντας το Double Ended Face Brush για να εφαρμόσετε το Fresh Feel Foundation SPF 30, που παρέχει κάλυψη μακράς διαρκείας, ιδανική για τις συνθήκες των φεστιβάλ. Διαθέτει αποδεδειγμένη αντοχή χωρίς να βαραίνει την επιδερμίδα , προσφέροντας ένα ανανεωμένο, λαμπερό φινίρισμα. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το Powder Foundation SPF 50 για να σταθεροποιήσετε αποτελεσματικά τη βάση σας. Είναι ανθεκτικό στο νερό και τον ιδρώτα, αφήνει ματ φινίρισμα και αποτελεί τον τέλειο σύμμαχο για να διατηρήσετε τη λάμψη σας, όσο περνάει η μέρα.

Αποθηκεύστε το στην τσάντα σας και χρησιμοποιήστε το υγρό ή στεγνό, όταν έχετε χρόνο για ένα touch up, αργότερα μέσα στην ημέρα.

Έφτασε η ώρα τώρα, να δώσετε λίγο χρώμα και να δημιουργήσετε φωτοσκιάσεις στο πρόσωπό σας ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ηλιόλουστη λάμψη σας. Ξεκινήστε εφαρμόζοντας στα μήλα των μάγουλών σας το 3D Blush, το ρουζ με την λεπτή, ανάλαφρη υφή που θα φωτίσει και θα ζωντανέψει το πρόσωπό σας. Στη συνέχεια, τονίστε το ηλιοκαμένο look σας εφαρμόζοντας το Baked Bronzer στους κροτάφους, τη μύτη και κάτω από τα ζυγωματικά σας. Σε όλα τα σημεία που είναι εκτεθειμένα στον ήλιο όσο είστε έξω και διασκεδάζετε. Ολοκληρώστε τη βάση σας, τονίζοντας τα κόκκαλα των ζυγωματικών, της μύτης, το τόξο των χειλιών και των φρυδιών ή όποιο άλλο σημείο θέλετε να τονίσετε, με το Baked Highlighter και για ακόμα πιο έντονο αποτέλεσμα, συνεχίστε εφαρμόζοντας το Golden Star Cushion Highlighter. Το μαλακό απλικατέρ του, διευκολύνει την ανάμειξη και την ακριβή εφαρμογή ενώ η πρακτική του συσκευασία σας επιτρέπει να το εφαρμόσετε εν κινήσει.

Τα μάτια

Ευκαιρία να πειραματιστείτε δημιουργώντας ένα παιχνιδιάρικο αλλά παράλληλα σαγηνευτικό eyelook. Ξεκινήστε δίνοντας βάθος στο βλέμμα χρησιμοποιώντας διαφορετικούς μεταλλικούς τόνους της Back On Stage Eyeshadow Palette. Προσθέστε περισσότερη ένταση και εντυπωσιακό χρώμα με μεγάλη απόδοση στο κέντρο του βλεφάρου, επιλέγοντας τη Metallic Loose Eyeshadow. Στη συνέχεια, τονίστε τη γραμμή των βλεφαρίδων σας με ένα eyeliner, επιλέγοντας το Long Lasting Eyeliner & Kajal για smokey, μεταλλικό και super rock ‘n roll αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 10 ώρες, ή εναλλακτικά το Waterproof Eye Marker για έντονο, γραφικό στυλ, απόλυτο καθορισμό και αδιάβροχο φινίρισμα. Εφαρμόστε, έπειτα, τo Volume & Care Mascara για να δώσετε μήκος και όγκο στις βλεφαρίδες σας, καθώς και έντονο σκούρο χρώμα. Αυτό το mascara είναι εμπλουτισμένο με φυτικά εκχυλίσματα με προστατευτικές ιδιότητες που φροντίζουν τις βλεφαρίδες σας όσο εσείς διασκεδάζετε. Σχηματίστε, στη συνέχεια, τα φρύδια σας με το Water Resistant Eyebrow Definer, το προϊόν μακιγιάζ φρυδιών με την εξαιρετικά έντονη απόδοση και το απλικατέρ ακριβείας που προσφέρει φυσικό αλλά εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Ολοκληρώστε το eyelook με ένα ψέκασμα του Keep Shining Make Up Fixer, για να δώσετε στο μακιγιάζ σας λίγη περισσότερη λάμψη και μια διακριτική νότα χρυσού glitter.

Τα χείλη

Αναρωτιέστε τι κραγιόν θα συνοδεύει το festival look σας; Για εσάς που λατρεύετε τα ματ κραγιόν δοκιμάστε το No Transfer Lipstick, με υψηλή απόδοση και πλούσιο χρώμα που δεν μεταφέρεται ούτε μουτζουρώνεται όσο κι αν χορεύετε ή τραγουδάτε! Για να πετύχετε το τέλειο φινίρισμα συνεχίστε, σχεδιάζοντας το περίγραμμα των χειλιών σας με το Waterproof Lip Liner. Η αδιάβροχη, long lasting φόρμουλα του ταιριάζει με όλες τις αποχρώσεις του No Transfer Lipstick. Αν προτιμάτε ένα κρεμώδες φινίρισμα, τότε επιλέξτε το Make Me Queen Lipstick, το οποίο παρέχει πλήρη κάλυψη, άψογη απόδοση με ένα μόνο πέρασμα και μια φόρμουλα εμπλουτισμένη με υαλουρονικό οξύ για μια υπέροχη αίσθηση ενυδάτωσης. Οι συσκευασίες και των δύο κραγιόν σε μορφή στικ διακοσμούνται από εντυπωσιακά, boho μοτίβα. Ολοκληρώστε με ένα πέρασμα του Precious Lipgloss, η σύνθεση του οποίου περιλαμβάνει υπέροχες χρυσές νιφάδες που προσφέρουν ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό μεταλλικό φινίρισμα και έντονο χρώμα στα χείλη.

Οι τελικές πινελιές

Τώρα που το make up look σας είναι έτοιμο, ήρθε η ώρα να περάσετε στο μανικιούρ σας. Τα χέρια σας θα είναι ψηλά κατά τη διάρκεια της συναυλίας γι' αυτό εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να επιλέξετε ένα ζωντανό χρώμα που θα ξεχωρίζει, καθώς απολαμβάνετε τη μουσική. Εφαρμόστε δύο στρώσεις του Nail Lacquer για έντονο χρώμα και ομοιόμορφο φινίρισμα και μετά προσθέστε μια στρώση του Sparkle Top Coat. Είναι εύκολο στην εφαρμογή και προσφέρει μοναδικούς τόνους λάμψης που ενισχύουν την κύρια απόχρωση του μανικιούρ σας.

Η τελευταία πινελιά είναι και η πιο συναρπαστική: Χρησιμοποιήστε τα Wild & Free Body Tattoos για να στολίσετε τα χέρια, τους ώμους, την πλάτη ή όποιο σημείο του σώματός σας κι αν επιλέξετε. Εφαρμόζονται και αφαιρούνται πανεύκολα και αποτελούν μια παιχνιδιάρικη πινελιά που θα σας κάνει να ξεχωρίζετε μέσα στο πλήθος!

Τώρα που το μακιγιάζ σας είναι έτοιμο, ήρθε η ώρα να ξεφύγετε από την πραγματικότητα και να αφεθείτε σε έναν ανέμελο κόσμο διασκέδασης και ξεγνοιασιάς. Ανακαλύψτε το ελεύθερο πνεύμα που κρύβετε μέσα σας!

Η συλλογή KIKO MILANO Festival Glow είναι διαθέσιμη στο www.kikocosmetics.gr & στα φυσικά καταστήματα:

Αθήνα: The Mall of Athens, Δημ. Αγγέλου Μεταξά 41 (Γλυφάδα), River West Pop Up Store

Θεσσαλονίκη: Mediterranean Cosmos, Notos Galleries Τσιμισκή, One Salonica Outlet Mall

Πάτρα: Ρήγα Φεραίου & Αγίου Νικολάου γωνία.