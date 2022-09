Η αγαπημένη σειρά Luxe Lipstick της Bobbi Brown, έρχεται με νέα ανανεωμένη υφή που θα λατρέψετε

Σύμβολο δυναμισμού που τραβάει όλα τα βλέμματα στα χείλη σας

Tο εμπνευσμένο από τη Νέα Υόρκη κραγιόν, συναντά την άνεση χάρη στη νέα σύνθεσή του που περιέχει ενυδατικούς παράγοντες και φροντίζει τα χείλη σας για περισσότερες από 10 ώρες. Το νέο κραγιόν έρχεται σε νέα κομψή συσκευασία που θυμίζει το New York City Skyline, ενώ οι έντονες αποχρώσεις αναμείχθηκαν και τελειοποιήθηκαν για το απόλυτο statement κραγιόν που αναδεικνύει και κολακεύει όλα τα χείλη.

Feels as Luxe as it Looks – Η ΝΕΑ κρεμώδης σύνθεση του Luxe Lipstick ενισχύει την απόδοση του χρώματος, ενώ παράλληλα θρέφει και περιποιείται τα χείλη. Με εφαρμογή που αντιστέκεται στο ξεθώριασμα και στο μουτζούρωμα, το άκρως ελκυστικό προϊόν μας παρέχει την απόλυτη άνεση στα χείλη.

Skincare-Infused Comfort – Ειδικά σχεδιασμένο με συστατικά ενυδάτωσης και θρέψης, το Luxe Lipstick παρέχει 10ωρη θρεπτική ενυδάτωση. To μείγμα από εκχυλίσματα λουλουδιών που περιέχει βοηθά στη θρέψη και την περιποίηση των χειλιών.

The Luxe Lip Wardrobe – Οι αποχρώσεις του Luxe Lipstick διαθέτουν μια τεράστια γκάμα από τόνους και χρώματα, που έχουν σχεδιαστεί για να κολακεύουν όλους τους τόνους επιδερμίδας και είναι διαθέσιμες σε μια εκτεταμένη ποικιλία από έντονα χρώματα και δυναμικά neutrals.

Skyline-Inspired– Εμπνευσμένο από τη Νέα Υόρκη.Σχεδιασμένο για τον κόσμο. Το Luxe Lipstick περιβάλλεται από μια NYC styled θήκη που θυμίζει τους ουρανοξύστες της πόλης, ενώ όλες οι αποχρώσεις έχουν τη δική τους ιστορία.