Νέα ΚΙΚΟ Milano Blue Me: Βουτιά στη βιώσιμη ομορφιά

Νιώστε το πρώτο δροσερό αεράκι στο πρόσωπό σας και τις φθινοπωρινές ηλιαχτίδες στην επιδερμίδα σας, καθώς απολαμβάνετε το μαγευτικό μπλε του ορίζοντα

Η ΚΙΚΟ Milano παρουσιάζει τη νέα sustainable συλλογή Blue Me, με προϊόντα μακιγιάζ που εμπνέονται από τη χρωματική παλέτα του ωκεανού. Ώρα να ανακαλύψετε την αληθινή μπλε ομορφιά.

Η νέα συλλογή περιλαμβάνει 26 προϊόντα περιποίησης και μακιγιάζ προσώπου, ματιών, χειλιών και νυχιών που αποτελούνται από βιοδιασπώμενες φόρμουλες και ανακυκλωμένα συστατικά αλλά διατηρούν την ίδια ποιότητα και απόδοση.

Όλες οι εξωτερικές συσκευασίες είναι ειδικά διαμορφωμένες από χαρτί πιστοποιημένο με FSC που αποτελείται από 40% ανακυκλωμένες ίνες, ενώ η εσωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος σε χρώμα βαθύ μπλε και λευκό του μαργαριταριού, εμπνέεται από τον ωκεανό, διακοσμείται με ένα ιδιαίτερο σχέδιο θαλάσσιας ανεμώνης και ακολουθεί τις αρχές της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης. Στη συλλογή χρησιμοποιείται το γυαλί και το αλουμίνιο για τη μείωση της χρήσης του πλαστικού ενώ κάθε συσκευασία διαθέτει κωδικό QR για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με το σωστό τρόπο απόρριψής της.

Ξεκινήστε με skincare, φιλικό προς το περιβάλλον

Ξεκινήστε τη ρουτίνα ομορφιάς σας με ένα αναζωογονητικό ντους, χρησιμοποιώντας το Exfoliating Body Scrub για να ξυπνήσετε τις αισθήσεις σας. Είναι εμπλουτισμένο με έλαιο κελυφών καρυδιού και βιολογική ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, καθώς και βιολογικό λάδι από πυρήνα βερίκοκου και αμυγδαλέλαιο και το βάζο του μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί όταν τελειώσει το προϊόν.

Αμέσως μετά το ντους, επικεντρωθείτε στην περιποίηση του προσώπου σας. Χρησιμοποιήστε το Solid Face Cleanser & Scrub Duo, εμπλουτισμένο με έλαιο βατόμουρου, σωματίδια απολέπισης μπαμπού και σύνθεση κατά 70% βιοδιασπώμενη. Το αλουμινένιο βάζο του είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και επαναχρησιμοποιούμενο.

Συνεχίστε εφαρμόζοντας το θρεπτικό, Jelly Face Serum σε όλο σας το πρόσωπο. Περιέχει αναζωογονητικό ροδόνερο και 99% συστατικά φυσικής προέλευσης, ενώ η συσκευασία του είναι κατασκευασμένη από 91% γυαλί για μείωση της χρήσης πλαστικού. Εφαρμόστε, έπειτα, μία στρώση του Waving Lip Balm, εμπλουτισμένο με εκχύλισμα ροδιού και απολαύστε τις ενυδατικές του ιδιότητες στα χείλη σας.

Ως τελευταίο βήμα στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας, επιλέξτε την 2-in-1 Face Cream & Mask, με τη διπλή δράση. Η αλόη βέρα και το βιολογικό νερό μέντας που περιλαμβάνει, διαθέτουν εξαιρετικά θρεπτικές ιδιότητες. Η φόρμουλα του είναι vegan και περιέχει 96% συστατικά φυσικής προέλευσης ενώ η ιδιαίτερη, ανακυκλώσιμη συσκευασία της, σχεδιασμένη με 82% γυαλί, αποτελεί ένα όμορφο διακοσμητικό στοιχείο για το ράφι του μπάνιου σας. Απλώστε μία λεπτή στρώση του προϊόντος στην επιδερμίδα σας και αφήστε τη να απορροφηθεί χωρίς να τη ξεπλύνετε και μετά προχωρήστε στο make up look σας.

Χτίστε τη βάση σας με vegan προϊόντα

Δημιουργήστε τον τέλειο καμβά για το foundation σας χρησιμοποιώντας το Hydra Perfecting Face Primer. Εμπλουτισμένο με νερό καρύδας, εκχύλισμα βελανιδιάς και ιαπωνικού δαμάσκηνου, οι ενυδατικές του ιδιότητες αφήνουν την επιδερμίδα λεία και έτοιμη για το foundation καλύπτοντας παράλληλα τις ατέλειές της.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το ανακυκλωμένο 2-in-1 Foundation Brush για να εφαρμόσετε το Energizing Effect Foundation για 10ωρη κάλυψη και ένα σατινέ, ημι-ματ αποτέλεσμα. Το βιολογικό εκχύλισμα τζίνσενγκ και το νερό μήλου που περιλαμβάνονται στη σύνθεσή του, προσφέρουν στην επιδερμίδα μια φωτεινή, ανανεωμένη όψη. Η φιάλη του προϊόντος κατασκευάζεται από 91% γυαλί, μπορεί να διαχωριστεί από το σταγονόμετρο και να ανακυκλωθεί.

Εφαρμόστε το Perfecting Concealer & Eye Primer Duo κάτω από τα μάτια καθώς και στα βλέφαρά σας για να εξαφανίσετε τυχόν μαύρους κύκλους και να θέσετε τη βάση για ένα τέλειο μακιγιάζ ματιών. Το άκρο με το primer είναι εμπλουτισμένο με εκχύλισμα χαμομηλιού, γνωστό για τις ανακουφιστικές του ιδιότητες, ενώ το άκρο του concealer περιλαμβάνει βιολογικό νερό από άνθη πορτοκαλιάς, καθώς και εκχυλίσματα λουλουδιών φλόμου, καφέ και κοραλλιογενών φυκιών που αφυπνίζουν την ευαίσθητη επιδερμίδα κάτω από τα μάτια. Στη συνέχεια, δώστε λίγο χρώμα στο πρόσωπό σας με το Pearl Blush, εμπλουτισμένο με βιταμίνη Ε, στις γλυκές αποχρώσεις Coral Biscuit ή Universal Mauve. Συνδυάστε το με Silky Bronzer στην απόχρωση Honey ή Sienna. Κανένα από τα δύο compact προϊόντα δεν περιλαμβάνει καθρέφτη στη συσκευασία του, μειώνοντας έτσι τη περιττή σπατάλη υλικών.

Χρησιμοποιήστε το 2-in-1 Eyes & Face Brush για να απλώσετε λίγο από το Pearl Highlighter στα σημεία του προσώπου σας που θέλετε να τονίσετε. Περιέχει εκχύλισμα φυκιών και έλαιο σπόρων ακτινιδίου και προσφέρει μια διακριτική λάμψη και φωτεινότητα.

Για touch ups κατά τη διάρκεια της ημέρας, μην ξεχάσετε να βάλετε στην τσάντα σας την Complete Look Face Palette. Η σύνθεσή της περιλαμβάνει φύλλα μουριάς, ηλιέλαιο και σπόρους καρθάκου. Συνδυάζει highlighter, bronzer και ρουζ σε μοναδικές αποχρώσεις.

Βλέμμα στραμμένο σε ένα βιώσιμο μέλλον

Έφτασε τώρα η ώρα να εντάξετε στα eyelooks σας, γαλήνιες αποχρώσεις εμπνευσμένες από τις παραθαλάσσιες ακτές της Μεσογείου. Η Maxi Eyeshadow Palette διαθέτει 12 αποχρώσεις για να πειραματιστείτε με φινιρίσματα ματ, μεταλλικά και με «εφέ μαρμάρου». Δοκιμάστε το αστραφτερό ασημί και το βαθύ τιρκουάζ ή τις μπεζ και χρυσές αποχρώσεις της παλέτας με την υψηλή απόδοση χρώματος.

Για ακόμα πιο έντονη χρωματική απόδοση και λαμπερό αποτέλεσμα στο βλέμμα σας που θα σας κάνει να αισθανθείτε σαν μια αστραφτερή γοργόνα, εφαρμόστε μία στρώση της Sparkling Eyeshadow στις αποχρώσεις White Breeze, Golden Sand ή Bronze View. Η κρεμώδης φόρμουλα της, με υφή πούδρας και βιοδιασπώμενο glitter οξικής κυτταρίνης, θα σας χαρίσει το λαμπερό, περλέ φινίρισμα που επιθυμείτε. Η συσκευασία της σκιάς είναι ανακυκλώσιμη και κατά 83% κατασκευασμένη από γυαλί, για μείωση της χρήσης πλαστικού.

Σύρετε στη γραμμή των βλεφαρίδων σας το Waterproof Eyeliner Duo, εμπλουτισμένο με εκχύλισμα ροδιού και μικροφυκιών. Εύκολη εφαρμογή και εφέ 2 σε 1 για αδιάβροχο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, γεμίστε και δώστε όγκο στα φρύδια σας με το 2 in 1 Perfecting Eyebrow Pencil. Το άκρο του μολυβιού με το balm είναι εμπλουτισμένο με βούτυρο καριτέ και έλαιο σπόρων μήλου που θρέφει και περιποιείται τα φρύδια, ενώ άκρο του μολυβιού με το χρώμα περιέχει βιολογικό έλαιο φακής.

Για απόλυτο διαχωρισμό και όγκο στις βλεφαρίδες σας, εφαρμόστε δύο στρώσεις του 36H Long Lasting & Volume Effect Mascara. Περιέχει μικροφύκια και βιολογικό βούτυρο καριτέ, είναι vegan και αποτελείται από 99% φυσικά συστατικά. Η συσκευασία του είναι κατασκευασμένη κατά 89% από γυαλί και αλουμίνιο για την ελαχιστοποίηση της χρήσης πλαστικού. Απολαύστε εντυπωσιακές, σαγηνευτικές βλεφαρίδες και 36 ώρες έντονου όγκου, όπως υπόσχεται και το όνομά του.

Βουτιές στον ωκεανό, με χρώμα στα χείλη που διαρκεί.

Δημιουργήστε ένα lip look όσο διακριτικό ή εκθαμβωτικό τολμάτε. Επιλέξτε το Natural Look Lip & Cheek στις αποχρώσεις Biscuit, Mauve ή Rose για να δώσετε μια απαλή νότα χρώματος και να ενισχύσετε το φυσικό χρώμα των χειλιών σας. Είναι εμπλουτισμένο με εκχύλισμα δρυός, ηλιέλαιο και βούτυρο σπόρων Garcinia και η ανακυκλώσιμη συσκευασία του κατασκευάζεται κατά 82% από γυαλί.

Για να δημιουργήσετε περισσότερο όγκο και να τονίσετε τα χείλη σας, επιλέξτε το 3D Effect Lipstick Duo. Στο ένα άκρο του θα βρείτε το απαλό balm που προσφέρει 3D εφέ ενώ στο άλλο άκρο, βρίσκεται το κρεμώδες κραγιόν με ενυδατικό εκχύλισμα ροδιού. Είναι διαθέσιμο σε 3 αποχρώσεις: Rosy Nude, Yes Mauve ή Think Red.

Ώρα να σχεδιάσετε και να ευθυγραμμίστε τα χείλη σας με το Long Lasting Lip Liner. Πρόκειται για ένα αδιάβροχο μολύβι, 12ωρης διάρκειας με σύνθεση που περιλαμβάνει εκχύλισμα καφέ. Οι διαθέσιμες αποχρώσεις του ταιριάζουν τέλεια με αυτές των Matte Liquid Lipstick. Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από 60% ανακυκλωμένο πλαστικό.

Το Matte Liquid Lipstick με τη μακρά διάρκεια έως και 10 ώρες, είναι εμπλουτισμένο με εκχύλισμα δρυός και ηλιέλαιο και διατίθεται σε 2 nude αποχρώσεις και μία απόχρωση σε έντονο κόκκινο. Προσφέρει ματ φινίρισμα και άνετη αίσθηση στα χείλη χωρίς να τα ξηραίνει.

Το μέλλον στα χέρια σας

Ολοκληρώστε το look σας χρησιμοποιώντας τα Nail Lacquers της σειράς στις αποχρώσεις White Spirit, Blue Hope ή Best Future. Είναι σχεδιασμένα με διαλύτες βιολογικής και φυσικής προέλευσης. Εφαρμόστε έπειτα το Biodegradable Glitter Top Coat με τη vegan, βιοδιασπώμενη φόρμουλα στην απόχρωση Silver Water, για πρόσθετη λάμψη.

Τώρα το μόνο που σας μένει είναι να βάλετε μερικά προϊόντα στο οικολογικό Pochette σας, κατασκευασμένο από 80% ανακυκλωμένο πλαστικό (και με ένα χαριτωμένο σχέδιο αστερία) για να απολαύσετε την υπόλοιπη ημέρα. Και μην ξεχνάτε ότι κάθε μέρα μπορείτε να δείχνετε όμορφη, αγαπώντας και προστατεύοντας τον πλανήτη!

Η συλλογή KIKO MILANO ‘’Blue Me’’ είναι διαθέσιμη στο www.kikocosmetics.gr

& στα φυσικά καταστήματα:

Αθήνα: The Mall of Athens, Δημ. Αγγέλου Μεταξά 41 (Γλυφάδα), River West Pop Up Store.

Θεσσαλονίκη: Mediterranean Cosmos, Notos Galleries Τσιμισκή, One Salonica Outlet Mall.

Πάτρα: Ρήγα Φεραίου & Αγίου Νικολάου γωνία.