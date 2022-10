Εντυπωσιακό Welcome Event για το νέο flagship κατάστημα της DUST+CREAM στο κέντρο της Αθήνας!

Μέσα σε μια εντυπωσιακή, λαμπερή ατμόσφαιρα, αφιερωμένη στην ομορφιά και την προσωπική φροντίδα, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου το πολυαναμενόμενο Welcome Event «Next Top Store» του ολοκαίνουριου flagship καταστήματος της DUST+CREAM, στο κέντρο της Αθήνας.

To νέο FLAGSHIP κατάστημα του brand, στεγάζεται σε ένα μοναδικής αρχιτεκτονικής αλλά και ιστορικής βαρύτητας νεοκλασικό κτίσμα στην οδό Μητροπόλεως 7, στη συμβολή της με την οδό Νίκης.

Με σαφή προσανατολισμό στη δημιουργία ενός χαλαρωτικού, άνετου και ευχάριστου customer journey, αξιοποιήθηκαν οι πλέον εξελιγμένες τεχνολογίες digital signage και directional signage, σε συνδυασμό με νέα, καινοτόμα concepts προβολής προϊόντων σε στρατηγικής σημασίας προϊοντικές κατηγορίες όπως τα κρεμικά προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος, τα αρώματα καθώς βεβαίως και τα προϊόντα μακιγιάζ.

Από το πρωί της Παρασκευής, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να εξερευνήσει τον απόλυτο beauty shopping προορισμό στο κέντρο της πόλης και να αποκτήσει τα προϊόντα με την υπογραφή της DUST+CREAM.