Dove Care By Nature: H σειρά αφρόλουτρων με έμπνευση από την φύση που θα ξυπνήσει όλες σου τις αισθήσεις

Ζήσε την απόλυτη εμπειρία που σου προσφέρουν τα νέα αφρόλουτρα Dove Care By Nature και βίωσε την μαγεία ενός φυσικού ντους

Μια απαιτητική ημέρα τελειώνει πάντα με ένα χαλαρωτικό ντους που θα χαρίσει στο δέρμα σου ένα απαλό άρωμα φρεσκάδας. Δημιούργησε το δικό σου spa και αφιέρωσε μερικά λεπτά για να κάνεις το μπάνιο σου, άναψε το αγαπημένο σου κερί, βάλε τη μουσική που σε ταξιδεύει και απλά ζήστε τη στιγμή!

Το Dove θα είναι ο απόλυτος σύμμαχός σας σε αυτό το ταξίδι χαλάρωσης αφού με τη νέα σειρά αφρόλουτρων Dove Care By Nature που είναι εμπλουτισμένη με 5x Εκχυλίσματα Φυσικής Προέλευσης θα χαρίσει στην επιδερμίδα σου τη θρεπτική φροντίδα που χρειάζεται.

Τα αφρόλουτρα της σειράς Dove Care By Nature είναι η νέα πρόταση στα φυσικά αφρόλουτρα, διαθέσιμα σε τρεις διαφορετικές παραλλαγές: Dove Care By Nature Uplifting, Dove Care By Nature Glowing και Dove Care By Nature Awakening. Τα αφρόλουτρα της νέας σειράς καλύπτουν τις ανάγκες της επιδερμίδας σου και προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία, μετατρέποντας το ντους σε ένα ταξίδι που ξυπνάει τις αισθήσεις!

Η νέα σειρά Dove Care By Nature έχει ήπιους καθαριστικούς παράγοντες, περιέχει 92% συστατικά φυσικής προέλευσης ενώ η σύνθεση της σέβεται το μικροβίωμα της επιδερμίδας σου. Παράλληλα, η συσκευασία είναι φιλική προς το περιβάλλον αφού έχει δημιουργηθεί από 100% ανακυκλωμένο υλικό.

Εσύ είσαι έτοιμη να ανακαλύψεις τη νέα σειρά Dove Care By Nature;

Dove Care By Nature Glowing

Εκχύλισμα Άνθους Λωτού & Νερό Ρυζιού

Το Dove Care By Nature Glowing με εκχύλισμα άνθους λωτού και νερό ρυζιού φροντίζει και περιποιείται την επιδερμίδα σου. Το άνθος λωτού καθαρίζει και αποτοξινώνει, αφού είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά στοιχεία, ενώ παρέχει άμεση ενυδάτωση και μια αξιοζήλευτη λάμψη. Το νερό ρυζιού από την άλλη, πλούσιο σε αμινοξέα, τονώνει και φωτίζει την επιδερμίδα σου. Ο συνδυασμός και των δυο αυτών συστατικών, του άνθους λωτού και του νερού ρυζιού, μεταμορφώνει το ντους σε μια εμπειρία που αναζωογονεί και ξυπνά τις αισθήσεις.

Dove Care By Nature Awakening / Πράσινο Τσάι Matcha & Άνθη Sakura

Το Dove Care By Nature Awakening με πράσινο τσάι Matcha και άνθη Sakura περιέχει καφεΐνη, που τονώνει την επιδερμίδα σου. Συγκεκριμένα, το πράσινο τσάι Matcha καθαρίζει σε βάθος και θρέφει την επιδερμίδα, αφήνοντάς τη μεταξένια, βελούδινη και απαλή. Τα άνθη Sakura είναι ευρέως γνωστά για τα οφέλη που προσφέρουν στην επιδερμίδα, προσφέροντας την απαραίτητη λάμψη και αναζωογόνηση. Το ιδιαίτερο λουλουδένιο άρωμα από τα άνθη Sakura σε συνδυασμό με το φρέσκο άρωμα που δίνει το πράσινο τσάι Matcha, μετατρέπουν το ντους σε μια ανεπανάληπτη εμπειρία, που θα σε γεμίσει ενέργεια

Dove Care By Nature Uplifting / Βούτυρο Μάνγκο & Εκχύλισμα Αμυγδάλου

Το Dove Care by Nature Uplifting περιέχει βούτυρο μάνγκο, που είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α. Έχει ισχυρά αντιοξειδωτικά στοιχεία, τα οποία βοηθούν στην αποκατάσταση της ελαστικότητας του δέρματος και το κάνουν πιο ανθεκτικό. Το βούτυρο μάνγκο προσφέρει ένα εξαιρετικό άρωμα, μετατρέποντας την εμπειρία του ντους σε ένα ταξίδι που ξυπνάει και σαγηνεύει τις αισθήσεις. Παράλληλα, το εκχύλισμα αμυγδάλου είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και θρεπτικά συστατικά που ενυδατώνουν και βελτιώνουν την υφή της επιδερμίδας.

Χάρισε στην επιδερμίδα σου την θρεπτική φροντίδα που χρειάζεται με τα νέα αφρόλουτρα Dove Care By Nature.