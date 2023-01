Χρυσές Σφαίρες 2023: Τα ωραιότερα beauty looks της βραδιάς

Ξεκίνησε η περίοδος των βραβείων και είμαστε εδώ και πάλι (με χαρά) να καταγράψουμε όλες τις λαμπερές εμφανίσεις

Οι Χρυσές Σφαίρες λοιπόν άνοιξαν την αυλαία των βραβείων και χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και φυσικά με πολλές λαμπερές παρουσίες. Οι stars έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και περπάτησαν στο κόκκινο χαλί χαρίζοντάς μας υπέροχες εικόνες. Τα beauty looks που ξεχωρίσαμε ήταν πολλά και από τη λίστα δεν λείπουν ονόματα όπως η Jenna Ortega, η Anya Taylor-Joy και η Selena Gomez.

Το μονοχρωματικό μακιγιάζ ξεχώρισε αλλά και τα κομψά hairstyles που επέλεξαν οι περισσότερες σταρς για να ολοκληρώσουν τις glam εμφανίσεις τους.

Δείτε τα ωραιότερα beauty looks της λαμπερής βραδιάς και επιλέξτε το αγαπημένο σας:

Anya Taylor-Joy

GettyImages

Η Anya Taylor-Joy ξεχώρισε με ένα γήινο μακιγιάζ που ταίριαζε υπέροχα με την επιδερμίδα της. Τα μαλλιά της τα είχε μαζεμένα από τη μία μόνο πλευρά δίνοντας ένα ιδιαίτερο twist στο συνολικό της look.

Rihanna

GettyImages

H Rihanna έκανε την πρώτη της επίσημη εμφάνιση μετά τη γέννηση του γιου της στις Χρυσές Σφαίρες και ήταν ακριβώς όπως τη περιμέναμε. Λαμπερή, ιδιάιτερη και glam, η αγαπημένη Riri επέλεξε ένα sleek hairstyle και ένα makeup look σε ροζ αποχρώσεις με έντονες λάμψεις.

Emma D'Arcy

Getty Images

To Emma D'Arcy ξεχώρισε με το crying makeup look τα μπλε glitters που έδωσαν μια αίσθηση μυστηρίου στην εμφανίση του. Ήταν αναμφίβολα ένα από τα highlights της βραδιάς!

Selena Gomez

GettyImages

H Selena Gomez εμφανίστηκε και εκείνη με ένα μονοχρωματικό μακιγιάζ σε nude αποχρώσεις που τόνιζε μοναδικά τα χαρακτηριστικά της. Άλλωστε η ίδια λατρεύει τα πιο natural μακιγιάζ ακόμη και στο κόκκινο χαλί. Το half up συμπλήρωσε τέλεια το εντυπωσιακό φορεμά της.

Jenna Ortega

GettyImages

Η Jenna Ortega είναι ένα από τα hot πρόσωπα αυτή τη περίοδο και έκανε μια από τις πιο ωραίες και ρομαντικές εμφανίσεις της βραδιάς. Πόζαρε γεμάτη αυτοπεποίθηση με ένα υπέροχο shag κούρεμα (μια από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν) και έδωσε έμφαση στο βλέμμα της τονιζοντάς το με ένα μαύρο eyeliner.

Margot Robbie

GettyImages

H Margot Robbie δεν θα μπορούσε να μας απογοητεύσει αφού είναι ένα πραγματικό beauty icon. Επέλεξε ένα φρέσκο μακιγιάζ με έντονα κόκκινα χείλη και τονισμένα ζυγωματικά. Αυτή η ανεπιτίδευτη αισθητική την κάνει πάντα να ξεχωρίζει.

Lily James

GettyImages

Η Lily James πόζαρε με ένα minimal makeup look και ένα bob με όγκο που μας θύμισαν την glam πλευρά του Old Hollywood. Ένα κλασικό beauty look και παράλληλα τόσο εντυπωσιακό που έκλεψε όλα τα βλέμματα.

Jessica Chastain

GettyImages

Η Jessica Chastain δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα μας αφού επέλεξε ένα υπέροχο σινιόν hairstyle και ένα λαμπερό μακιγιάζ που ήταν η επιτομή της κομψότητας.

Salma Hayek

GettyImages

H Salma Hayek μπορεί να μην έκανε την ανατροπή αλλά μας άρεσε πολύ. Μάζεψε τα μαλλιά της σε ένα χαλαρό κότσο ενώ κράτησε το μακιγιάζ σε ήσυχους τόνους παραδίδοντας μαθήματα γοητείας στο κόκκινο χαλί.

Eσείς ποιο beauty look ξεχωρίσατε;