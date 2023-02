Berlinale 2023: Η Anne Hathaway έκανε το chic updo που θέλουμε να μιμηθούμε

H Anne Hathaway έκανε ένα updo με ρετρό ύφος και, αν έπρεπε να το χαρακτηρίσουμε κάπως, θα το λέγαμε iconic

H Anne Hathaway εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βερολίνου και ήταν αυτό ακριβώς που περιμέναμε: Λαμπερή με αισθητική old Hollywood, εντυπωσιακό φόρεμα Valentino και chic beauty look. Η 40χρονη ηθοποιός, πρωταγωνιστεί ως Patricia Lauddem στη ρομαντική κωμωδία «She Came To Me» και πόζαρε με το ελκυστικό της χαμόγελο στους φωτογράφους.

Εκτός από το διάφανο φόρεμά της, κρατάμε το φυσικό μακιγιάζ της αλλά και το chic updo που ήταν η πινελιά που έκανε ακόμη πιο glam την εμφάνιση. Οι πλούσιες, 60’s αφέλειες της ηθοποιού θεωρούνται πλέον κλασικές και είναι το signature στοιχείο της εμφάνισής της. Το συγκεκριμένο χτένισμα μας θύμισε πολύ τις retro Audrey Hepburn bangs και η λέξη «iconic» είναι ο χαρακτηρισμός που του ταιριάζει.

Οι σταρς αγαπούν τις φράντζες και τις αφέλειες στο κόκκινο χαλί αφού είναι το twist που αλλάζει δραματικά τα μαλλιά και δίνει αμέσως χαρακτήρα. Όσον αφορά το μακιγιάζ της επέλεξε να το κρατήσει σε ήσυχους τόνους με μία λεπτή γραμμή eyeliner και nude κραγιόν. Το natural makeup look είναι το αγαπημένο της και είναι ιδανική επιλογή και για τις red carpet εμφανίσεις.