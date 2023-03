KIKO MILANO BEAUTY ESSENTIALS: Δώστε στην καθημερινότητά σας μια αίσθηση ανανέωσης

Καθώς οι μέρες αρχίζουν σιγά σιγά να γίνονται λίγο μεγαλύτερες, η KIKO Milano σας προσκαλεί να ανακαλύψετε τη νέα της συλλογή, Beauty Essentials: μία limited edition σειρά, ειδικά σχεδιασμένων προϊόντων για να βελτιώσετε τη ρουτίνα ομορφιάς σας.

Ήρθε η ώρα να μεταβείτε από τον χειμώνα στην άνοιξη με προϊόντα υψηλής απόδοσης και ισχυρές, σύγχρονες φόρμουλες με ενεργά συστατικά που δρουν γρήγορα. Μία ολοκληρωμένη τελετουργία ομορφιάς ακόμα και για εσάς που έχετε περιορισμένο χρόνο μέσα στην ημέρα.

Τα ακαταμάχητα αρώματα των προϊόντων αφήνουν μια απολαυστική αίσθηση περιποίησης και είναι ιδανικά για εσάς που η απαιτητική καθημερινότητά δεν σας επιτρέπει να αφιερώσετε ώρα στον εαυτό σας. Οι έξυπνες συσκευασίες διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα επαναχρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται εύκολα στη τσάντα σας για χρήση όπου και αν βρίσκεστε. Επιπλέον, οι υπέροχες αποχρώσεις τους είναι προσαρμόσιμες και έτοιμες να σας μεταφέρουν αμέσως από τον χειμώνα στην άνοιξη.

Skincare essentials : Η απόλυτη προετοιμασία της επιδερμίδας πριν το μακιγιάζ

Ξεκινήστε το ανανεωμένο πρόγραμμα περιποίησης της επιδερμίδας σας με μια θρεπτική σειρά έξυπνων προϊόντων για γρήγορη εφαρμογή. Ξεκινήστε χρησιμοποιώντας το 2- in -1 Cleanser & Make Up Remover , εμπλουτισμένο με έλαιο βερίκοκου και εκχύλισμα παιώνιας για να απομακρύνεται υπολείμματα μακιγιάζ ή ρύπους. Καθώς βλέπετε τα πρώτα emails ή όσο επιλέγετε το outfit της ημέρας, αφήστε τη Nourishing Prep Make Up Face Mask να δράσει. Η ενυδατική αυτή μάσκα προσώπου περιέχει εκχύλισμα Aloe Vera και οι θρεπτικές της ιδιότητες βοηθούν στην εξομάλυνση της επιδερμίδας, δημιουργώντας μια λαμπερή βάση, που προετοιμάζει την επιδερμίδα για το μακιγιάζ. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το 2- in -1 Face Serum & Toner , για διπλή αποτελεσματικότητα σε δύο μόνο βήματα Η αναζωογονητική υφή του με εκχύλισμα παιώνιας θα σας βοηθήσει να φωτίσετε και να ανανεώσετε την επιδερμίδα σας. Τώρα, ήρε η ώρα να επικεντρωθείτε στην περιοχή του περιγράμματος των ματιών σας. Εφαρμόστε το Recharge & Refresh Eye Contour κάτω από την περιοχή των ματιών, χρησιμοποιώντας το αναζωογονητικό roller ματιών. Περιέχει ενυδατικές ιδιότητες και εκχύλισμα τζίντζερ, και αποτελεί μια εξαιρετική θεραπεία που ανακουφίζει τα κουρασμένα μάτια, πριν το μακιγιάζ. Απλώστε. τέλος το Nourishing Lip Oil , εμπλουτισμένο με εκχυλίσματα άνθεων, για εξαιρετικά απαλά χείλη,. Περνάμε στα νύχια και το Fast Drying Nail Lacquer με άρωμα παιώνιας σε ανοιξιάτικη απόχρωση για έντονη λάμψη.

Face essentials : λαμπερό πρόσωπο με αναζωογονημένη όψη

Δημιουργήστε μια βάση που θα σας προσφέρει λαμπερή και λεία επιδερμίδα χρησιμοποιώντας το Radiant Foundation SPF15. Ένα ενυδατικό και απαλό υγρό foundation που περιέχει υαλουρονικό οξύ και προσφέρει φωτεινή, μεσαία κάλυψη που διαρκεί όλη την ημέρα. Στη συνέχεια, καλύψτε πιθανές ατέλειες με το Radiant Concealer που περιλαμβάνει έλαιο Jojoba και εφαρμόζεται με το πρωτοποριακό απλικατέρ περιποίησης προσφέροντας ενυδάτωση και κάλυψη μακράς διάρκειας. Τοποθετήστε έπειτα τη 2-in-1 Blurring Primer & Perfecting Powder για να σταθεροποιήσετε τη βάση σας, να μειώσετε την εμφάνιση των κηλίδων και να δημιουργήσετε μια άψογη εμφάνιση που διαρκεί περισσότερο. Η πούδρα περιέχει έλαιο Argan, που γλιστράει αβίαστα στην επιδερμίδα και αφήνει άψογο αποτέλεσμα χωρίς κόκκους.

Βασικό στοιχείο ενός Beauty Essentials make up look είναι το χρώμα! Επιλέξτε το ιδανικό προϊόν ρουζ για να δώσετε στην επιδερμίδα σας την ανοιξιάτικη ζωντάνια που επιβάλλεται αυτή τη σεζόν.

Για αποτέλεσμα που χτίζεται από πιο διακριτικό σε πιο έντονο, επιλέξτε το Silky Luminous Blush στις αποχρώσεις Vibrating Beige, Mauve Time ή Punchy Coral ή για μια νότα ζεστής, ηλιοκαμένης όψης, το Silky Matte Bronzer. Και τα δύο περιέχουν έλαιο Jojoba και αρωματίζονται με ακαταμάχητο άρωμα κρίνου.

Συνδυάστε μακιγιάζ προσώπου και ματιών με ένα πρακτικό προϊόν 2 σε 1: η παλέτα All-In-One Face & Eyes Palette, διαθέτει μια απαλή υφή πούδρας για απόλυτη προσαρμοστικότητα και πρακτικότητα. Είναι ιδανική για να δώσετε μια τελευταία πινελιά χρώματος στα δυνατά σας χαρακτηριστικά και να τα βελτιώσετε. Εφαρμόζεται φανταστικά με το 4-in-1 Brush.

Εναλλακτικά, για ένα ανάλαφρο πέπλο διακριτικού χρώματος, επιλέξτε το Color Flush 3-in-1 All Over στα μάτια, τα χείλη ή τα μάγουλα. Ένα μυστικό όπλο για το μακιγιάζ σας με πολλαπλές δράσεις, εξαιρετικό για εφαρμογή εν κινήσει. Εμπλουτισμένο με έλαιο Jojoba και βούτυρο Karite, προσφέρει ένα απαλό και ματ φινίρισμα.

Ενισχύστε ακόμα περισσότερο τη λάμψη του προσώπου σας με το Glowy Face & Body Highlighter στις αποχρώσεις Light Me Up, Luminous Attitude ή Blinding Vibe. Διαθέτει μια ανάλαφρη, αναζωογονητική υφή και φόρμουλα που περιέχει έλαιο Jojoba και βούτυρο Karite. Το πρακτικό απλικατέρ σε μορφή στικ είναι ιδανικό για να προσφέρει ελεγχόμενα την τέλεια δόση λάμψης.

Eye essentials: Έντονοι συνδυασμοί χρωμάτων και φοβερή διάρκεια

Τώρα που αλλάζει η εποχή, είναι η τέλεια ευκαιρία να «παίξετε» με νέα eyelooks! Δοκιμάστε νέες αποχρώσεις, υφές ή πολλαπλούς συνδυασμούς χρωμάτων για να δώσετε μια ανοιξιάτικη τσαχπινιά στην εμφάνισή σας. Πειραματιστείτε με τη τριπλή Trio Eyeshadow, που μεταφέρεται πανεύκολα όπου και αν πηγαίνετε. Προσφέρει έντονες αποχρώσεις σε ματ, σατέν και γυαλιστερό φινίρισμα. Εναλλακτικά δημιουργήστε άπειρους συνδυασμούς με την παλέτα σκιών ματιών All Shades of Eyeshadow Palette με τις 9 αποχρώσεις που θα λατρέψετε. Για ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια και έντονο αποτέλεσμα εφαρμόστε πρώτα την απόχρωση primer και μετά συνδυάστε τη με μια σούπερ χρωματισμένη απόχρωση με marble φινίρισμα.

Στη συνέχεια, δώστε έμφαση στη γραμμή των βλεφαρίδων σας με το 3-in-1 12H Long Lasting Eyeshadow & Eye Pencil, επιλέγοντας ένα από τα τρία εφέ του πολύ-λειτουργικού προϊόντος: ματ eyeliner, kajal ή περλέ αποτέλεσμα, κρεμώδη σκιά ματιών για να πλαισιώσετε τα μάτια σας. Εφαρμόστε τη 3-in-1 12H Long Lasting Mascara για εντυπωσιακό αποτέλεσμα στις βλεφαρίδες σας– το ένα πινέλο δίνει όγκο ενώ το άλλο μακραίνει τις βλεφαρίδες και δίνει επιπλέον ένταση και διαχωρισμό. Περιέχει έλαιο Jojoba και βούτυρο Karite, γλιστράει ομαλά και δεν προκαλεί κόμπους.

Τέλος, δώστε χρώμα και σχήμα στα φρύδια σας με το Brow Mascara & 10H Lasting Brow Pencil. Το μολύβι δίνει απόλυτη ακρίβεια για λεπτές πινελιές χρώματος που γεμίζουν τυχόν κενά, ενώ το τζελ, εμπλουτισμένο με νάιλον ίνες, σταθεροποιεί και γεμίζει τα φρύδια για να τους δώσει σχήμα.

Lip essentials: τα χρώματα της άνοιξης στα χείλη

Προσφέρετε απαλό χρώμα στα χείλη σας με τρία προϊόντα που θα φέρουν την άνοιξη στο μακιγιάζ σας. Αρχικά, δώστε ακριβές σχήμα και οριοθετήστε τα χείλη σας χρησιμοποιώντας το 2-in-1 Long Lasting Matte Lipstick & Pencil. Ένα ματ στυλό και μολύβι με διπλό άκρο, με σύνθεση που αποτρέπει τις μουτζούρες. Περιέχει έλαιο Jojoba που τονώνει και ενυδατώνει τα χείλη. Απολαύστε αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 16 ώρες (το μολύβι) και έως και 12 ώρες (το κραγιόν). Εφαρμόστε την άκρη του μολυβιού για να αναδείξετε το σχήμα των χειλιών σας με χρώμα που διαρκεί και στη συνέχεια, γεμίστε με την άκρη του stylo. Συνδυάστε το με το 3D Effect Lip Gloss, μια φόρμουλα υψηλής λάμψης για εντυπωσιακό εφέ όγκου, εμπλουτισμένη με βιταμίνη Ε.

Αν θέλετε απόλυτα φυσικό φινίρισμα μπορείτε να δοκιμάσετε το νέο Hydrating Shiny Lipstick, που περιέχει έλαιο Jojoba και βούτυρο Karite για απαλό, διαφανές αποτέλεσμα.

Μετά τη τελευταία πινελιά κραγιόν, πιάστε ανέμελα τα μαλλιά σας και βάλτε τα αγαπημένα σας προϊόντα Beauty Essentials στην τσάντα σας! Έτσι, θα μπορείτε να τα έχετε ανά πάσα στιγμή δίπλα σας για make up looks που θα ανανεώσουν την καθημερινότητά σας!

