O οίκος KILIAN PARIS συμμετέχει στην 76η επέτειο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών με ένα pop-up bar στην καρδιά του ιστορικού παλατιού Carlton Cannes

Μετά από τρία χρόνια, το εμβληματικό ξενοδοχείο Carlton Cannes ανοίγει ξανά τις πύλες του, προσφέροντας στους καλεσμένους του Φεστιβάλ των Καννών, μια μοναδική εξατομικευμένη εμπειρία υψηλής αρωματοποιίας, στο KILIAN PARIS pop-up bar στην καρδιά του ξενοδοχείου.

Μέσα από τη χαρακτηριστική art deco αισθητική του brand, το KILIAN PARIS pop-up bar δίνει στους προσκεκλημένους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις δημιουργίες των πέντε οσφρητικών οικογενειών της KILIAN PARIS: The Fresh, The Narcotics, The Cellars, The Smokes και The Liquors, καθώς και το νέο άρωμα «Can't stop loving You». Signature cocktails εμπνευσμένα από τα πιο εμβληματικά αρώματα του οίκου KILIAN PARIS θα σερβίρονται από παγκοσμίου φήμης mixologists του Carlton Cannes.

Ο ιδρυτής Kilian Hennessy και ο νέος Makeup Creative Director του οίκου KILIAN PARIS, Sir John, θα παρευρεθούν στο λαμπερό κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών συνοδευόμενοι από εξέχουσες προσωπικότητες, παρουσιάζοντας τα KILIAN PARIS signature makeup looks.

Tο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, θα ολοκληρωθεί στο Carlton Beach Club με ένα εντυπωσιακό cocktailing party, όπου παγκοσμίου φήμης mixologist performers θα απογειώσουν τα nightlife vibes του θρυλικού La Croisette.