Η καλύτερη περιποίηση μαλλιών για να ξεκινήσω τη νέα σεζόν

Τα μαλλιά μας υποδέχονται το φθινόπωρο γεμάτα υγεία, λάμψη και ζωντάνια

Μόλις μπει το φθινόπωρο ξεκινάμε να σκεφτόμαστε τι θέλουμε να αλλάξουμε ή να βελτιώσουμε αυτή τη νέα σεζόν. Οι στόχοι είναι πολλοί και συχνά ξεκινούν από την εικόνα μας, καθώς σίγουρα μετά τις καλοκαιρινές μας εξορμήσεις η ανανέωση ανεβαίνει ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων μας. Τα μαλλιά μας είναι από τα πρώτα που εκπέμπουν SOS για φροντίδα και αναζωογόνηση, αφού έχουν υποστεί αρκετές φθορές από την θερινή περίοδο. Παράλληλα, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εμφάνισής μας, με αποτέλεσμα να χρειάζονται άμεσα την κατάλληλη περιποίηση για να μας χαρίσουν την ομορφιά και την κομψότητα που μας αξίζει. Πώς, όμως, θα επαναφέρουμε άμεσα την υγεία και τη λάμψη τους;



Perfect Hair Strategy

Μπορεί ο καιρός να κάνει τα δικά του και τη μία μέρα να μας γυρνάει στο καλοκαίρι και την επόμενη να βρέχει καταρρακτωδώς, εμείς όμως έχουμε έναν πολύ ξεκάθαρο, παντός καιρού, στόχο: τα μαλλιά μας θα δείχνουν υπέροχα κάθε μέρα! Για να μπορέσουμε να το επιτύχουμε θα πρέπει να χαράξουμε μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική για να επαναφέρουμε τη λάμψη τους, να αποκτήσουν ξανά υγεία και να λαμβάνουν καθημερινά τη φροντίδα που πρέπει. Μετά το καλοκαίρι, λοιπόν, είναι απαραίτητο να ανανεώσουμε την εικόνα τους εμπιστευόμενοι τον κομμωτή μας για το κούρεμα και το χρώμα μας για να δώσει νέα πνοή στο hair look μας. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι θα απέχουμε από τη θάλασσα και τον ήλιο αποτελεί από μόνο του μια υπέροχη επιλογή αναζωογόνησης που αν συνδυαστεί και με καλή διατροφή και λίγη ακόμη αποχή από τα εργαλεία μαλλιών και τις υψηλές θερμοκρασίες στο styling, τότε θα βοηθήσει να φτάσουμε πιο γρήγορα στον στόχο μας. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να εισάγουμε και την ιδανική φροντίδα μαλλιών που θα δώσει στην τρίχα όλα όσα χρειάζεται για να ανακτήσει τη ζωντάνια και την όψη υγεία της. Αυτή δεν είναι άλλη από τη Vivianne Hair Care που αποτελεί τον φύλακα άγγελο των μαλλιών μας και έχει έρθει στην καθημερινότητά μας για να μας χαρίσει τα πιο όμορφα μαλλιά!



Tο μυστικό ομορφιάς των μαλλιών μας

Ένα σετ, δύο προϊόντα, ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. To Vivianne Revive Super Set από τη Vivianne Hair Care είναι ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε για να έχουμε απόλυτη αναδόμηση της τρίχας, ειδικά αυτή την εποχή που την έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ. Αποτελείται από το Revive Miracle 18 Leave in Mask και το Vivianne Revive Hair Oil που έχουν έως 70% φυσικά συστατικά σε μια Vegan και Cruelty Free σύνθεση χωρίς SLS και Paraben. Η Vivianne Revive Miracle 18 Leave in Mask με εκχύλισμα Bamboo & Έλαιο Αβησσυνίας θρέφει την τρίχα και την αναζωογονεί σε βάθος, ενώ εφαρμόζεται μετά το λούσιμο σε νωπά μαλλιά και μετά μας επιτρέπει να περάσουμε στο στέγνωμα χωρίς να χάσουμε χρόνο με δύσκολα ξεβγάλματα.

Το Vivianne Hair Oil έλαιο μαλλιών με 4 έλαια Moringa, Baobab, Abyssinian και Jojoba εφαρμόζεται σε στεγνά μαλλιά στα μήκη και στις άκρες προσφέροντας αμέσως λείανση και λάμψη και αναδεικνύοντας κάθε μας χτένισμα. Ο συνδυασμός των δύο αυτών προϊόντων δημιουργεί ένα σετ θεραπείας μαλλιών που ενδυναμώνει τη τρίχα από μέσα προς τα έξω, βελτιώνει την ελαστικότητα των μαλλιών, προστατεύει το χρώμα και αναδομεί σε βάθος τη τρίχα. Με λίγα λόγια επαναφέρει την υγεία και τη λάμψη, την ίδια στιγμή που προστατεύει και προάγει την ανάπτυξη της τρίχας χάρη στο σύμπλεγμα βιταμινών και τα Ω3 λιπαρά οξέα. Το Vivianne Revive Super Set από τη Vivianne Hair Care γίνεται το απόλυτο μυστικό των μαλλιών μας για το φθινόπωρο γιατί έχει κάνει το νέο ξεκίνημα της σεζόν πιο λαμπερό και γεμάτο αυτοπεποίθηση από ποτέ. Τέλεια μαλλιά και στη νέα αυτή αρχή, αλλά και για πάντα!

