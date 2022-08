Στέγνωσε η mascara; Αυτό είναι το απόλυτο tip που θα της δώσει και πάλι ζωή

Αν η mascara σας έχει ξεραθεί, σας έχουμε το τέλειο tip

Το αγαπημένο beauty item κάθε γυναίκας είναι η mascara. O λόγος; Δίνει έμφαση και ένταση στο βλέμμα με απλές κινήσεις. Σας έχει συμβεί όμως την κρίσιμη στιγμή που πάτε να εφαρμόσετε mascara να έχει ξεραθεί; Υπάρχει ένα σωτήριο tip που προτείνουν οι makeup experts και έχει 100% επιτυχία!

To πρώτο που μπορείτε να κάνετε είναι να την βουτήξετε καλά κλεισμένη σε ζεστό νερό ώστε με την θερμοκρασία να επανέλθει η σύστασή της. Ένα άλλο hack είναι να βάλετε μέσα 2 - 3 σταγόνες ελαιόλαδο ή καστορέλαιο. Η mascara αμέσως θα επανέλθει και θα έχετε και τον χρόνο να τελειοποιήσετε το μακιγιάζ σας και φυσικά τον χρόνο να επενδύσετε σε μία νέα mascara.

Οι παραπάνω τρόποι χαρίζουν στη mascara και ενυδατικές ιδιότητες που θα θρέφουν παράλληλα τις βλεφαρίδες σας.

Extra Tip: Το αμυγδαλέλαιο είναι ιδανικό για τις βλεφαρίδες σας και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ακόμη και ως προϊόν για να ξεβάφεστε. Ακόμη, το καστορέλαιο αποτελεί την τέλεια θεραπεία, καθώς τις βοηθά να δυναμώσουν και μακρύνουν

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα έχει στεγνώσει η mascara σας δοκιμάστε τα παραπάνω απλά tips.

Thank me later.